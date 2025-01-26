26 января – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя засыпать рядом с кошкой
26 января верующие чтят память преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Они посвятили свою жизнь служению Богу.
В этот день наши предки проводили время дома и старались не выходить из собственных домов на улицу. О запретах и приметах 26 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна
Ксенофонт и Мария жили в V веке и были достаточно состоятельными. Супруги имели двух сыновей – Иоанна и Аркадия. Во время путешествия на корабле парни попали в сильный шторм, из-за чего их выбросило на разные берега. После этого братья решили посвятить свою жизнь Богу, поэтому приняли монашество. В то же время Мария и Ксенофонт не знали, живы ли их сыновья. Впоследствии супруги совершили паломничество по святым местам. В Иерусалиме паре удалось увидеться с Иоанном и Аркадием и на некоторое время воссоединиться с ними. До конца жизни Ксенофонт и Мария служили Господу, тогда как братья занимались чудотворчеством в пустыне.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться и спорить.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
- Не следует занимать или брать деньги в долг.
- Не стоит засыпать рядом с кошкой, потому что тогда сойдете с ума.
Народные приметы
- Если на улице царит мороз, то весна придет нескоро.
- Если на небе хорошо видно звезды, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на небе совсем не видно Луну, то скоро будет снегопад.
- Если на улице ветрено, то ожидайте похолодания.
Что еще отмечают
Международный день таможенника. Его ежегодно отмечают с 1983 года по инициативе Всемирной таможенной организации. Что интересно, дату 26 января выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1953 году, в Брюсселе состоялось первое собрание Совета таможенного сотрудничества.