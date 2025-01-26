В этот день наши предки проводили время дома и старались не выходить из собственных домов на улицу. О запретах и приметах 26 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна

Ксенофонт и Мария жили в V веке и были достаточно состоятельными. Супруги имели двух сыновей – Иоанна и Аркадия. Во время путешествия на корабле парни попали в сильный шторм, из-за чего их выбросило на разные берега. После этого братья решили посвятить свою жизнь Богу, поэтому приняли монашество. В то же время Мария и Ксенофонт не знали, живы ли их сыновья. Впоследствии супруги совершили паломничество по святым местам. В Иерусалиме паре удалось увидеться с Иоанном и Аркадием и на некоторое время воссоединиться с ними. До конца жизни Ксенофонт и Мария служили Господу, тогда как братья занимались чудотворчеством в пустыне.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться и спорить.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует занимать или брать деньги в долг.

Не стоит засыпать рядом с кошкой, потому что тогда сойдете с ума.

Народные приметы

Если на улице царит мороз, то весна придет нескоро.

Если на небе хорошо видно звезды, то в этом году будет хороший урожай.

Если на небе совсем не видно Луну, то скоро будет снегопад.

Если на улице ветрено, то ожидайте похолодания.

Что еще отмечают

Международный день таможенника. Его ежегодно отмечают с 1983 года по инициативе Всемирной таможенной организации. Что интересно, дату 26 января выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1953 году, в Брюсселе состоялось первое собрание Совета таможенного сотрудничества.