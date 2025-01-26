У цей день наші предки проводили час вдома та намагалися не виходити з власних осель на вулицю. Про заборони та прикмети 26 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті преподобних Ксенофонта, дружини його Марії й синів їх Аркадія та Іоанна
Ксенофонт і Марія жили у V столітті та були досить заможними. Подружжя мало двох синів – Іоанна та Аркадія. Під час подорожі на кораблі хлопці потрапили у сильний шторм, через що їх викинуло на різні береги. Після цього брати вирішили присвятити своє життя Богові, тому прийняли чернецтво. Водночас Марія і Ксенофонт не знали, чи живі їхні сини. Згодом подружжя здійснило паломництво святими місцями. В Єрусалимі парі вдалося побачитися з Іоанном та Аркадієм і на деякий час возз'єднатися з ними. До кінця життя Ксенофонт і Марія служили Господу, тоді як брати займалися чудотворенням у пустелі.
Що не можна робити
- Не можна сваритися та сперечатися.
- Не рекомендується відмовляти в допомозі нужденним.
- Не слід позичати або брати гроші в борг.
- Не варто засинати поруч з кішкою, бо тоді зійдете з розуму.
Народні прикмети
- Якщо на вулиці панує мороз, то весна прийде нескоро.
- Якщо на небі добре видно зорі, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо на небі зовсім не видно Місяць, то скоро буде снігопад.
- Якщо надворі вітряно, то очікуйте похолодання.
Що ще відзначають
Міжнародний день митника. Його щорічно відзначають з 1983 року за ініціативою Всесвітньої митної організації. Що цікаво, дату 26 січня обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день, у 1953 році, у Брюсселі відбулися перші збори Ради митного співробітництва.