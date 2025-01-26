У цей день наші предки проводили час вдома та намагалися не виходити з власних осель на вулицю. Про заборони та прикмети 26 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Календар релігійних свят на січень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті преподобних Ксенофонта, дружини його Марії й синів їх Аркадія та Іоанна

Ксенофонт і Марія жили у V столітті та були досить заможними. Подружжя мало двох синів – Іоанна та Аркадія. Під час подорожі на кораблі хлопці потрапили у сильний шторм, через що їх викинуло на різні береги. Після цього брати вирішили присвятити своє життя Богові, тому прийняли чернецтво. Водночас Марія і Ксенофонт не знали, чи живі їхні сини. Згодом подружжя здійснило паломництво святими місцями. В Єрусалимі парі вдалося побачитися з Іоанном та Аркадієм і на деякий час возз'єднатися з ними. До кінця життя Ксенофонт і Марія служили Господу, тоді як брати займалися чудотворенням у пустелі.

Що не можна робити

Не можна сваритися та сперечатися.

Не рекомендується відмовляти в допомозі нужденним.

Не слід позичати або брати гроші в борг.

Не варто засинати поруч з кішкою, бо тоді зійдете з розуму.

Народні прикмети

Якщо на вулиці панує мороз, то весна прийде нескоро.

Якщо на небі добре видно зорі, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на небі зовсім не видно Місяць, то скоро буде снігопад.

Якщо надворі вітряно, то очікуйте похолодання.

Що ще відзначають

Міжнародний день митника. Його щорічно відзначають з 1983 року за ініціативою Всесвітньої митної організації. Що цікаво, дату 26 січня обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день, у 1953 році, у Брюсселі відбулися перші збори Ради митного співробітництва.