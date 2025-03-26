Какой церковный праздник в среду, 26 марта: почему сегодня нельзя заниматься ремонтом
- 26 марта отмечают Собор архангела Гавриила, который возвещал о главных событиях в духовной истории человечества.
- Сегодня также отмечают День Национальной гвардии Украины.
26 марта верующие отмечают Собор архангела Гавриила. Он возвещал о главных событиях в духовной истории человечества.
В этот день наши предки ходили на рыбалку. О запретах и приметах на 26 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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Собор архангела Гавриила
Он сыграл важную роль в библейских событиях. Так, еще во времена Ветхого Завета Гавриил явился Моисею в пустыне, где рассказал ему о сотворении мира, жизни праотцов, потопе и разделении языков. Именно он открыл пророку тайны небесных планет, стихий, арифметики, геометрии и мудрости. Также архангел передал праведной Анне благую весть о рождении Девы Марии, а священнику Захарии сообщил, что скоро на свет появится Иоанн Предтеча от жены Елизаветы, которая не могла забеременеть.
Самым известным событием, связанным с Гавриилом, стало Благовещение – именно он явился Деве Марии, чтобы сообщить ей, что она родит Спасителя мира. Впоследствии архангел поддерживал Иисуса Христа во время Его молитвы в Гефсиманском саду перед страданиями. Также Гавриил открыл Пресвятой Богородице день Ее Успения.
Что нельзя делать
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
- Нельзя конфликтовать и сквернословить.
- Не следует заниматься ремонтом, потому что тогда привлечете неудачи в семью.
- Не рекомендуется пить алкоголь.
Народные приметы
- Если сегодня холодно, то такой же будет и весна.
- Если снег еще не растаял, то ожидайте холодов.
- Если пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.
- Если на улице солнечно, то весна будет теплой.
Что еще отмечают
День Национальной гвардии Украины. Этот праздник чтит отвагу и самопожертвование военнослужащих, которые защищают наше государство и стоят на страже мира и безопасности. В 1991-м Верховная Рада приняла закон "О Национальной гвардии Украины". Впрочем, отмечать этот праздник начали с 2015 года.