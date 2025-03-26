В этот день наши предки ходили на рыбалку. О запретах и приметах на 26 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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Собор архангела Гавриила

Он сыграл важную роль в библейских событиях. Так, еще во времена Ветхого Завета Гавриил явился Моисею в пустыне, где рассказал ему о сотворении мира, жизни праотцов, потопе и разделении языков. Именно он открыл пророку тайны небесных планет, стихий, арифметики, геометрии и мудрости. Также архангел передал праведной Анне благую весть о рождении Девы Марии, а священнику Захарии сообщил, что скоро на свет появится Иоанн Предтеча от жены Елизаветы, которая не могла забеременеть.

Самым известным событием, связанным с Гавриилом, стало Благовещение – именно он явился Деве Марии, чтобы сообщить ей, что она родит Спасителя мира. Впоследствии архангел поддерживал Иисуса Христа во время Его молитвы в Гефсиманском саду перед страданиями. Также Гавриил открыл Пресвятой Богородице день Ее Успения.

Что нельзя делать

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя конфликтовать и сквернословить.

Не следует заниматься ремонтом, потому что тогда привлечете неудачи в семью.

Не рекомендуется пить алкоголь.

Народные приметы

Если сегодня холодно, то такой же будет и весна.

Если снег еще не растаял, то ожидайте холодов.

Если пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.

Если на улице солнечно, то весна будет теплой.

Что еще отмечают

День Национальной гвардии Украины. Этот праздник чтит отвагу и самопожертвование военнослужащих, которые защищают наше государство и стоят на страже мира и безопасности. В 1991-м Верховная Рада приняла закон "О Национальной гвардии Украины". Впрочем, отмечать этот праздник начали с 2015 года.