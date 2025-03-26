У цей день наші предки ходили на риболовлю. Про заборони й прикмети на 26 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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Собор архангела Гавриїла

Він відіграв важливу роль у біблійних подіях. Так, ще в часи Старого Завіту Гавриїл з'явився Мойсею в пустелі, де розповів йому про створення світу, життя праотців, потоп і поділ мов. Саме він відкрив пророку таємниці небесних планет, стихій, арифметики, геометрії та мудрості. Також архангел передав праведній Анні благу звістку про народження Діви Марії, а священнику Захарію повідомив, що скоро на світ з'явиться Іоанн Предтеча від дружини Єлизавети, яка не могла завагітніти.

Найвідомішою подією, пов'язаною з Гавриїлом, стало Благовіщення – саме він з'явився Діві Марії, щоб повідомити їй, що вона народить Спасителя світу. Згодом архангел підтримував Ісуса Христа під час Його молитви в Гетсиманському саду перед стражданнями. Також Гавриїл відкрив Пресвятій Богородиці день ЇЇ Успіння.

Що не можна робити

Не варто відмовляти в допомозі нужденним.

Не можна конфліктувати та лихословити.

Не слід займатися ремонтом, бо тоді привабите невдачі в родину.

Не рекомендується пити алкоголь.

Народні прикмети

Якщо сьогодні холодно, то такою ж буде і весна.

Якщо сніг ще не розтанув, то очікуйте холодів.

Якщо піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо надворі сонячно, то весна буде теплою.

Що ще відзначають

День Національної гвардії України. Це свято вшановує відвагу й самопожертву військовослужбовців, які боронять нашу державу та стоять на варті миру і безпеки. У 1991-му Верховна Рада ухвалила закон "Про Національну гвардію України". Втім, відзначати це свято почали з 2015 року.