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27 апреля, 07:00
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27 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя носить черную одежду

Влада Пономарева
Основні тези
  • 27 апреля чтят память преподобного Стефана, который служил Господу.
  • Сегодня также отмечают Всемирный день дизайна.

27 апреля чтят память преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимир-Волынского. Он занимался строительством церкви и преданно служил Господу.

В этот день наши предки отправлялись на прогулку вместе с семьями. О запретах и приметах на 27 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимир-Волынского

Он родился в зажиточной семье. После смерти родителей парень решил посвятить свою жизнь служению Богу, поэтому раздал свое имущество и поступил в Киево-Печерский монастырь. Там Стефан стал учеником преподобного Феодосия Печерского. Благодаря таланту святого избрали руководителем монастырского хора, а впоследствии – игуменом. Стефан занимался строительством каменной церкви и обустройством места для поминальных богослужений в пещерах. Однако из-за внутреннего конфликта игумен был вынужден покинуть монастырь. Через некоторое время преподобный занял Владимир-Волынскую епископскую кафедру. Стефан продолжал вести подвижнический образ жизни, проповедовать христианское учение и помогать бедным. Преподобный отошел ко Господу 27 апреля 1094 года.

Что нельзя делать

  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не следует носить черную одежду, потому что притянете неудачи.
  • Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.
  • Не рекомендуется выходить из дома вечером.

Народные приметы

  • Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.
  • Если небо безоблачное, то летом будет ветрено.
  • Если ночью на небе хорошо видны звезды, то ожидайте вскоре непогоды.
  • Если увидите радугу на небе, то лето будет жарким.

Что еще отмечают

Всемирный день дизайна. Его ежегодно отмечают 27 апреля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1963 году, основали Международный совет дизайна. Этот праздник чествует влияние дизайна на социальное, экономическое и культурное развитие и вклад дизайнеров во всем мире.

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