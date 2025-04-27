27 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя носить черную одежду

27 апреля чтят память преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимир-Волынского. Он занимался строительством церкви и преданно служил Господу.

В этот день наши предки отправлялись на прогулку вместе с семьями. О запретах и приметах на 27 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимир-Волынского

Он родился в зажиточной семье. После смерти родителей парень решил посвятить свою жизнь служению Богу, поэтому раздал свое имущество и поступил в Киево-Печерский монастырь. Там Стефан стал учеником преподобного Феодосия Печерского. Благодаря таланту святого избрали руководителем монастырского хора, а впоследствии – игуменом. Стефан занимался строительством каменной церкви и обустройством места для поминальных богослужений в пещерах. Однако из-за внутреннего конфликта игумен был вынужден покинуть монастырь. Через некоторое время преподобный занял Владимир-Волынскую епископскую кафедру. Стефан продолжал вести подвижнический образ жизни, проповедовать христианское учение и помогать бедным. Преподобный отошел ко Господу 27 апреля 1094 года.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует носить черную одежду, потому что притянете неудачи.

Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.

Не рекомендуется выходить из дома вечером.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.

Если небо безоблачное, то летом будет ветрено.

Если ночью на небе хорошо видны звезды, то ожидайте вскоре непогоды.

Если увидите радугу на небе, то лето будет жарким.

Что еще отмечают

Всемирный день дизайна. Его ежегодно отмечают 27 апреля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1963 году, основали Международный совет дизайна. Этот праздник чествует влияние дизайна на социальное, экономическое и культурное развитие и вклад дизайнеров во всем мире.

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