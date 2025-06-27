27 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя отправляться в дальние путешествия
- 27 июня чтят память преподобного Самсона.
Сегодня также отмечают Всемирный день рыболовства.
27 июня верующие чтят память преподобного Самсона. Он преданно служил Господу и помогал людям.
В этот день наши предки выбрасывали старые вещи и ловили рыбу. О запретах и приметах на 27 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Самсона
Он родился в Риме в знатной и богатой семье. Парень получил хорошее образование, поэтому начал заниматься врачебным делом и бесплатно помогать бедным и больным. После смерти родителей Самсон раздал все свое имущество и выбрал путь подвижника, решив посвятить свою жизнь молитве и служению ближним. Впоследствии мужчина поселился в Константинополе, где принимал путешественников и старцев в своем доме. За доброту Самсон получил дар исцеления, поэтому смог вылечить императора, когда тот тяжело заболел. Святой отошел в вечность примерно в 530 году.
Что нельзя делать
- Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
- Нельзя отправляться в дальние путешествия, потому что тогда вскоре произойдет беда.
- Не стоит жениться.
- Не рекомендуется сквернословить, сплетничать и врать.
Народные приметы
- Если на улице ясно, то лето будет жарким.
- Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продержится до конца июня.
- Если увидите на небе радугу, то осень будет теплой.
- Если на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.
Что еще отмечают
Всемирный день рыболовства. Его ежегодно отмечают 27 июня, начиная с 1985 года. Этот праздник установили в Италии в 1984-м, на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства.