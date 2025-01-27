Какой церковный праздник в понедельник, 27 января: почему сегодня нельзя мыть голову
27 января верующие отмечают перенесение мощей святого Иоанна Златоустого. При жизни он преданно служил Богу и никогда не отрекался от веры.
В этот день наши предки чтили память умерших родственников. О запретах и приметах 27 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День перенесения мощей святого Иоанна Златоуста
Он родился в Антиохии и получил хорошее образование. Его родители воспитали в нем любовь к вере, поэтому Иоанн принял христианство. После смерти матери он решил посвятить жизнь Богу. Некоторое время Иоанн провел в пустыне, а затем вернулся домой, где его рукоположили в диакона, а впоследствии – в пресвитера. Мужчина занимался благотворительностью и неоднократно участвовал в богословских спорах против ариан, которые отрицали божество Иисуса Христа. Однажды Златоустого заслали и тот умер в дороге. Через 30 лет после смерти святого император Феодосий II приказал перенести нетленные мощи Иоанна в Константинополь.
Что нельзя делать
- Нельзя дарить или принимать подарки.
- Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.
- Не следует устраивать шумные вечеринки.
- Не стоит мыть голову, потому что тогда "смоете" удачу.
Народные приметы
- Если небо облачное, то ожидайте снегопада.
- Если на улице метель, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на небе хорошо видны звезды, то весна будет ранней.
- Если увидите красную Луну на небе, то вскоре будет ветрено.
Что еще отмечают
Международный день памяти жертв Холокоста. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН в 2005 году. Что интересно, эту дату выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 27 января 1945 году войска украинского фронта освободили узников из крупнейшего гитлеровского концлагеря Аушвиц-Биркенау.