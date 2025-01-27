В этот день наши предки чтили память умерших родственников. О запретах и приметах 27 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День перенесения мощей святого Иоанна Златоуста

Он родился в Антиохии и получил хорошее образование. Его родители воспитали в нем любовь к вере, поэтому Иоанн принял христианство. После смерти матери он решил посвятить жизнь Богу. Некоторое время Иоанн провел в пустыне, а затем вернулся домой, где его рукоположили в диакона, а впоследствии – в пресвитера. Мужчина занимался благотворительностью и неоднократно участвовал в богословских спорах против ариан, которые отрицали божество Иисуса Христа. Однажды Златоустого заслали и тот умер в дороге. Через 30 лет после смерти святого император Феодосий II приказал перенести нетленные мощи Иоанна в Константинополь.

Что нельзя делать

Нельзя дарить или принимать подарки.

Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.

Не следует устраивать шумные вечеринки.

Не стоит мыть голову, потому что тогда "смоете" удачу.

Народные приметы

Если небо облачное, то ожидайте снегопада.

Если на улице метель, то в этом году будет хороший урожай.

Если на небе хорошо видны звезды, то весна будет ранней.

Если увидите красную Луну на небе, то вскоре будет ветрено.

Что еще отмечают

Международный день памяти жертв Холокоста. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН в 2005 году. Что интересно, эту дату выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 27 января 1945 году войска украинского фронта освободили узников из крупнейшего гитлеровского концлагеря Аушвиц-Биркенау.