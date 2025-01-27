В этот день наши предки чтили память умерших родственников. О запретах и приметах 27 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День перенесения мощей святого Иоанна Златоуста

Он родился в Антиохии и получил хорошее образование. Его родители воспитали в нем любовь к вере, поэтому Иоанн принял христианство. После смерти матери он решил посвятить жизнь Богу. Некоторое время Иоанн провел в пустыне, а затем вернулся домой, где его рукоположили в диакона, а впоследствии – в пресвитера. Мужчина занимался благотворительностью и неоднократно участвовал в богословских спорах против ариан, которые отрицали божество Иисуса Христа. Однажды Златоустого заслали и тот умер в дороге. Через 30 лет после смерти святого император Феодосий II приказал перенести нетленные мощи Иоанна в Константинополь.

Что нельзя делать

  • Нельзя дарить или принимать подарки.
  • Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.
  • Не следует устраивать шумные вечеринки.
  • Не стоит мыть голову, потому что тогда "смоете" удачу.

Народные приметы

  • Если небо облачное, то ожидайте снегопада.
  • Если на улице метель, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то весна будет ранней.
  • Если увидите красную Луну на небе, то вскоре будет ветрено.

Что еще отмечают

Международный день памяти жертв Холокоста. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН в 2005 году. Что интересно, эту дату выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 27 января 1945 году войска украинского фронта освободили узников из крупнейшего гитлеровского концлагеря Аушвиц-Биркенау.