У цей день наші предки вшановували пам'ять померлих родичів. Про заборони та прикмети 27 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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День перенесення мощей святого Іоанна Златоустого
Він народився в Антіохії та здобув гарну освіту. Його батьки виховали в ньому любов до віри, тому Іоанн прийняв християнство. Після смерті матері він вирішив присвятити життя Богу. Певний час Іоанн провів у пустелі, а потім повернувся додому, де його висвятили в диякона, а згодом – у пресвітера. Чоловік займався благодійністю та неодноразово брав участь у богословських суперечках проти аріан, які заперечували божество Ісуса Христа. Одного дня Златоустого відправили у заслання, де той помер у дорозі. Через 30 років після смерті святого імператор Феодосій II наказав перенести нетлінні мощі Іоанна до Константинополя.
Що не можна робити
- Не можна дарувати або приймати подарунки.
- Не рекомендується лихословити та конфліктувати.
- Не слід влаштовувати гучні вечірки.
- Не варто мити голову, бо тоді "змиєте" удачу.
Народні прикмети
- Якщо небо хмарне, то очікуйте снігопаду.
- Якщо надворі хуртовина, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо на небі добре видно зорі, то весна буде ранньою.
- Якщо побачите червоний Місяць на небі, то незабаром буде вітряно.
Що ще відзначають
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН у 2005 році. Що цікаво, цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме 27 січня 1945 році війська українського фронту звільнили в'язнів із найбільшого гітлерівського концтабору Аушвіц-Біркенау.