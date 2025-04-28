Какой церковный праздник в понедельник, 28 апреля: почему сегодня нельзя прокалывать уши
- 28 апреля почитают святых мучеников Максима, Дады и Квинтилиана, которые отказались поклоняться идолам и были убиты.
- Сегодня также отмечают День работников скорой медицинской помощи в Украине.
28 апреля верующие чтят память святых мучеников Максима, Дады и Квинтилиана. Они отказались поклоняться идолам, поэтому их жестоко убили.
В этот день наши предки занимались повседневными делами дома. О запретах и приметах на 28 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти святых мучеников Максима, Дады и Квинтилиана
На рубеже III – IV веков, во времена правления императора Диоклетиана, христиан заставляли приносить жертвы языческим богам. Во время большого праздника в городе Доростоле наместники правителя приказали всем поклониться идолам. Дада, Максим и Квинтилиан отказались и вернулись в свою деревню Озовию. Когда мужчины молились, то их арестовали и привели на суд. На допросе святые мужественно признали себя христианами. Один из наместников предложил Максиму стать жрецом Зевса, но тот решительно отказался, высмеяв языческих богов. Даду и Квинтилиану тоже предлагали предать веру, но они остались верными Христу. После долгих пыток и заключения, мученики приняли свою смерть. Мужчин убили мечом в родном селе.
Что нельзя делать
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя стричь волосы и ногти.
- Не следует прокалывать уши, чтобы не навлечь болезни.
- Не рекомендуется ссориться и спорить с незнакомыми людьми.
Народные приметы
- Если на улице ветрено, то летом будет холодно.
- Если сегодня теплая погода, то осенью будет хороший урожай.
- Если услышите пение птиц, то ожидайте потепления.
- Если береза уже распустилась, то лето будет сухим.
Что еще отмечают
День работников скорой медицинской помощи в Украине. Его ежегодно отмечают 28 апреля. Этот праздник чествует специалистов, которые ежедневно спасают жизни людей. Главная цель этого дня – напомнить о важности работы работников скорой медицинской помощи, которые выполняют благородное дело.
Отметим, наша редакция ранее рассказывала о других праздниках апреля 2025 года.