28 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выносить мусор вечером

28 марта верующие чтят память преподобного Илариона Нового. Он имел дар чудотворения, поэтому мог исцелять болезни и изгонять бесов из людей.

В этот день наши предки чистили искусственные водоемы ото льда. О запретах и приметах на 28 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти преподобного Илариона Нового

Он жил примерно в VIII веке. Илларион еще с детства интересовался изучением религии, поэтому во взрослом возрасте окончательно решил посвятить свою жизнь служению Богу. Мужчина пошел в монастырь и за свою деятельность получил возможность стать пресвитером, а впоследствии – настоятелем религиозной общины Пелекита, что в Малой Азии. Что интересно, Иларион также имел дар чудотворения, поэтому к нему часто обращались за помощью бедные и нуждающиеся. Святой никогда не отказывал им, поэтому изгонял злых духов из людей и исцелял болезни. Однако во времена правления императора Константина V Копронима происходило иконоборчество, с которым не соглашался Иларион. Однажды за эти взгляды святого схватили и убили.

Что нельзя делать

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не стоит брать или занимать деньги в долг.

Не рекомендуется думать о плохом.

Не следует выносить мусор вечером, потому что тогда лишитесь семейного счастья.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то летом будет холодно.

Если на улице тепло, то ожидайте хороших новостей.

Если на улице солнечно, то весна будет теплой.

Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет обильный урожай.

Что еще отмечают

День географа. Это профессиональный праздник для специалистов, которые делают большой вклад в науку и исследование окружающей среды. В этот день украинцы чествуют достижения ученых в географии и способствуют повышению интереса к этой области среди молодежи.