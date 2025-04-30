Какой церковный праздник в среду, 30 апреля: почему сегодня нельзя лениться
- 30 апреля чествуют святого апостола Иакова, который погиб мученической смертью.
- В этот день также отмечают День пограничника Украины.
30 апреля верующие чтят память святого апостола Иакова. Он написал Чин Божественной Литургии и погиб мученической смертью.
В этот день наши предки старались не выходить из дома вечером, потому что боялись привлечь нечистую силу в дом. О запретах и приметах на 30 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.
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День памяти святого апостола Иакова
Он был одним из братьев Иисуса Христа и принадлежал к 12 Его апостолам. В 34-летнем возрасте Иаков стал первым епископом Иерусалима, где преданно служил Господу в течение 30 лет. Когда произошло Вознесение Христово, то святой отправился проповедовать по миру. Он распространял идеи веры среди народов и обращал в христианство многих людей. Однако мужчине пришлось вернуться в Палестину, где правил царь Ирод. Правитель устраивал гонения на христиан и заставлял их отрекаться от веры. Однажды Иакова схватили и посадили в тюрьму из-за его вероисповедания. Через некоторое время святого апостола жестоко убили.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться и спорить с родными.
- Не следует веселиться и развлекаться.
- Не стоит лениться и бездельничать, потому что тогда притянете неудачи в жизнь.
- Не рекомендуется думать о плохом и желать другим зла.
Народные приметы народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году ожидайте хороший урожай.
- Если на улице поднимется сильный ветер, то будет обильный урожай зерна.
- Если на небе видно много звезд, то летом часто будет идти дождь.
- Если утром услышите пение птиц, то лето будет жарким.
Что еще отмечают
День пограничника Украины. Сначала праздник отмечали 4 ноября, потом – 23 мая, а уже потом выбрали дату 30 апреля. В этот принято чествовать деятельность украинских пограничников, которые защищают наше государство от российских оккупантов.