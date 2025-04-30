В этот день наши предки старались не выходить из дома вечером, потому что боялись привлечь нечистую силу в дом. О запретах и приметах на 30 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

Интересно Календарь религиозных праздников на май 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти святого апостола Иакова

Он был одним из братьев Иисуса Христа и принадлежал к 12 Его апостолам. В 34-летнем возрасте Иаков стал первым епископом Иерусалима, где преданно служил Господу в течение 30 лет. Когда произошло Вознесение Христово, то святой отправился проповедовать по миру. Он распространял идеи веры среди народов и обращал в христианство многих людей. Однако мужчине пришлось вернуться в Палестину, где правил царь Ирод. Правитель устраивал гонения на христиан и заставлял их отрекаться от веры. Однажды Иакова схватили и посадили в тюрьму из-за его вероисповедания. Через некоторое время святого апостола жестоко убили.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Не следует веселиться и развлекаться.

Не стоит лениться и бездельничать, потому что тогда притянете неудачи в жизнь.

Не рекомендуется думать о плохом и желать другим зла.

Народные приметы народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году ожидайте хороший урожай.

Если на улице поднимется сильный ветер, то будет обильный урожай зерна.

Если на небе видно много звезд, то летом часто будет идти дождь.

Если утром услышите пение птиц, то лето будет жарким.

Что еще отмечают

День пограничника Украины. Сначала праздник отмечали 4 ноября, потом – 23 мая, а уже потом выбрали дату 30 апреля. В этот принято чествовать деятельность украинских пограничников, которые защищают наше государство от российских оккупантов.