У цей день наші предки намагалися не виходити з дому ввечері, бо боялися привабити нечисту силу в будинок. Про заборони й прикмети на 30 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
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День пам'яті святого апостола Якова
Він був одним з братів Ісуса Христа та належав до 12 Його апостолів. У 34-річному віці Яків став першим єпископом Єрусалима, де віддано служив Господу протягом 30 років. Коли сталося Вознесіння Христове, то святий вирушив проповідувати світом. Він поширював ідеї віри серед народів і навертав до християнства багатьох людей. Однак чоловікові довелося повернутися до Палестини, де правив цар Ірод. Правитель влаштовував гоніння на християн і змушував їх зрікатися віри. Якось Якова схопили та ув'язнили через його віросповідання. Через деякий час святого апостола жорстоко вбили.
Що не можна робити
- Не можна сваритися та сперечатися з рідними.
- Не слід веселитися та розважатися.
- Не варто лінуватися та байдикувати, бо тоді притягнете невдачі у життя.
- Не рекомендується думати про погане та бажати іншим зла.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч очікуйте на гарний врожай.
- Якщо на вулиці здійметься сильний вітер, то буде рясний врожай зерна.
- Якщо на небі видно багато зірок, то влітку часто дощитиме.
- Якщо зранку почуєте спів птахів, то літо буде спекотним.
Що ще відзначають
День прикордонника України. Спершу свято відзначали 4 листопада, потім – 23 травня, а вже згодом обрали дату 30 квітня. У цей заведено вшановувати діяльність українських прикордонників, які захищають нашу державу від російських окупантів.