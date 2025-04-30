У цей день наші предки намагалися не виходити з дому ввечері, бо боялися привабити нечисту силу в будинок. Про заборони й прикмети на 30 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

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День пам'яті святого апостола Якова

Він був одним з братів Ісуса Христа та належав до 12 Його апостолів. У 34-річному віці Яків став першим єпископом Єрусалима, де віддано служив Господу протягом 30 років. Коли сталося Вознесіння Христове, то святий вирушив проповідувати світом. Він поширював ідеї віри серед народів і навертав до християнства багатьох людей. Однак чоловікові довелося повернутися до Палестини, де правив цар Ірод. Правитель влаштовував гоніння на християн і змушував їх зрікатися віри. Якось Якова схопили та ув'язнили через його віросповідання. Через деякий час святого апостола жорстоко вбили.

Що не можна робити

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід веселитися та розважатися.

Не варто лінуватися та байдикувати, бо тоді притягнете невдачі у життя.

Не рекомендується думати про погане та бажати іншим зла.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч очікуйте на гарний врожай.

Якщо на вулиці здійметься сильний вітер, то буде рясний врожай зерна.

Якщо на небі видно багато зірок, то влітку часто дощитиме.

Якщо зранку почуєте спів птахів, то літо буде спекотним.

Що ще відзначають

День прикордонника України. Спершу свято відзначали 4 листопада, потім – 23 травня, а вже згодом обрали дату 30 квітня. У цей заведено вшановувати діяльність українських прикордонників, які захищають нашу державу від російських окупантів.