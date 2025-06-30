Какой церковный праздник в понедельник, 30 июня: почему сегодня нельзя сквернословить
- 30 июня верующие чтят Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов.
- Сегодня также отмечают Всемирный день социальных сетей, основанный в 2010 году.
30 июня верующие чтят Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов. Они были ближайшими учениками Иисуса Христа, которые проповедовали во всем мире.
В этот день наши предки собирали лекарственные травы в лесу. О запретах и приметах на 30 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Календарь религиозных праздников на июль 2025 года: что будут отмечать украинцы
Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов
Сегодня, 30 июня, верующие чтят память двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа – святых апостолов. Среди них: Петр, Андрей, Иаков, Иван, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, Фаддей, Симон и Матфей. После Сошествия Святого Духа на апостолов, каждый из них получил дар проповедовать Слово Божье на разных языках, распространяя христианство по всему миру. Господь также наградил их чудотворной силой, в знак истинности веры и миссии.
Что нельзя делать
- Не следует употреблять алкоголь.
- Нельзя стричь волосы и ногти.
- Не стоит заниматься тяжелой физической работой.
- Не рекомендуется конфликтовать и сквернословить, потому что тогда проведете весь год в ссорах.
Народные приметы
- Если на траве заметите росу, то день будет теплым.
- Если услышите пение птиц, то лето будет жарким.
- Если на улице туманно, то ожидайте потепления.
- Если на улице холодно, то зима будет суровой.
Что еще отмечают
Всемирный день социальных сетей. Его ежегодно отмечают 30 июня. Этот праздник учредили по инициативе одной из медиакомпаний в США, в 2010 году.
О международных и профессиональных праздниках июля 2025 года – читайте далее в нашем материале.