Какой церковный праздник во вторник, 4 февраля: почему сегодня нельзя стричь волосы

4 февраля верующие чтят память святого преподобного Исидора Пелусиотского. Он проповедовал христианство, из-за чего его уважали в народе.

В этот день наши предки старались не носить яркую одежду, чтобы не привлечь нечистую силу. О запретах и приметах 4 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Исидора Пелусиотского

Он родился в семье христиан в Александрии. В раннем возрасте парень отправился в Египет на Пелусиотскую гору. Там он совершал монашеские подвиги, благодаря чему получил признание и уважение среди людей. Мужчина стал пресвитером, часто проповедовал христианство и никогда не отказывал в помощи нуждающимся. Исидор брал пример с Иоанна Златоуста и даже защищал святого во время гонения верующих императрицей Евдоксией. Пелусиотский умер в глубокой старости примерно в 436 году.

Что нельзя делать

Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия.

Не следует стричь волосы и ногти, потому что тогда лишитесь семейного счастья.

Нельзя конфликтовать и сквернословить.

Не стоит переедать и пить алкоголь.

Народные приметы

Если на улице тепло, то весна придет рано.

Если на деревьях увидите иней, то в этом году будет хороший урожай.

Если на небе хорошо видно Луну, то ожидайте морозов.

Если в лесу не увидите снега, то скоро начнется оттепель.

Что еще отмечают

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Его ежегодно отмечают 4 февраля, начиная с 2000 года. Этот день установили на Всемирном саммите по борьбе против рака, который проводился в Париже.