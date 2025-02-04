Какой церковный праздник во вторник, 4 февраля: почему сегодня нельзя стричь волосы
4 февраля верующие чтят память святого преподобного Исидора Пелусиотского. Он проповедовал христианство, из-за чего его уважали в народе.
В этот день наши предки старались не носить яркую одежду, чтобы не привлечь нечистую силу. О запретах и приметах 4 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Исидора Пелусиотского
Он родился в семье христиан в Александрии. В раннем возрасте парень отправился в Египет на Пелусиотскую гору. Там он совершал монашеские подвиги, благодаря чему получил признание и уважение среди людей. Мужчина стал пресвитером, часто проповедовал христианство и никогда не отказывал в помощи нуждающимся. Исидор брал пример с Иоанна Златоуста и даже защищал святого во время гонения верующих императрицей Евдоксией. Пелусиотский умер в глубокой старости примерно в 436 году.
Что нельзя делать
- Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия.
- Не следует стричь волосы и ногти, потому что тогда лишитесь семейного счастья.
- Нельзя конфликтовать и сквернословить.
- Не стоит переедать и пить алкоголь.
Народные приметы
- Если на улице тепло, то весна придет рано.
- Если на деревьях увидите иней, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на небе хорошо видно Луну, то ожидайте морозов.
- Если в лесу не увидите снега, то скоро начнется оттепель.
Что еще отмечают
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Его ежегодно отмечают 4 февраля, начиная с 2000 года. Этот день установили на Всемирном саммите по борьбе против рака, который проводился в Париже.