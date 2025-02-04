У цей день наші предки намагалися не носити яскравий одяг, щоб не привабити нечисту силу. Про заборони й прикмети 4 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті преподобного Ісидора Пелусіотського
Він народився в родині християн в Александрії. У ранньому віці хлопець вирушив до Єгипту на Пелусіотську гору. Там він здійснював чернечі подвиги, завдяки чому здобув визнання й повагу серед людей. Чоловік став пресвітером, часто проповідував християнство та ніколи не відмовляв у допомозі нужденним. Ісидор брав приклад з Івана Золотоустого та навіть захищав святого під час гоніння вірян імператрицею Євдоксією. Пелусіотський помер у глибокій старості приблизно у 436 році.
Що не можна робити
- Не рекомендується вирушати у далекі подорожі.
- Не слід стригти волосся і нігті, бо тоді позбудетеся сімейного щастя.
- Не можна конфліктувати та лихословити.
- Не варто переїдати та пити алкоголь.
Народні прикмети
- Якщо на вулиці тепло, то весна прийде рано.
- Якщо на деревах побачите іній, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо на небі добре видно Місяць, то очікуйте морозів.
- Якщо в лісі не побачите снігу, то скоро почнеться відлига.
Що ще відзначають
Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Його щорічно відзначають 4 лютого, починаючи з 2000 року. Цей день встановили на Всесвітньому саміті з боротьби проти раку, який проводився у Парижі.