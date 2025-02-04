У цей день наші предки намагалися не носити яскравий одяг, щоб не привабити нечисту силу. Про заборони й прикмети 4 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Ісидора Пелусіотського

Він народився в родині християн в Александрії. У ранньому віці хлопець вирушив до Єгипту на Пелусіотську гору. Там він здійснював чернечі подвиги, завдяки чому здобув визнання й повагу серед людей. Чоловік став пресвітером, часто проповідував християнство та ніколи не відмовляв у допомозі нужденним. Ісидор брав приклад з Івана Золотоустого та навіть захищав святого під час гоніння вірян імператрицею Євдоксією. Пелусіотський помер у глибокій старості приблизно у 436 році.

Що не можна робити

Не рекомендується вирушати у далекі подорожі.

Не слід стригти волосся і нігті, бо тоді позбудетеся сімейного щастя.

Не можна конфліктувати та лихословити.

Не варто переїдати та пити алкоголь.

Народні прикмети

Якщо на вулиці тепло, то весна прийде рано.

Якщо на деревах побачите іній, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на небі добре видно Місяць, то очікуйте морозів.

Якщо в лісі не побачите снігу, то скоро почнеться відлига.

Що ще відзначають

Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Його щорічно відзначають 4 лютого, починаючи з 2000 року. Цей день встановили на Всесвітньому саміті з боротьби проти раку, який проводився у Парижі.