У цей день наші предки намагалися не носити яскравий одяг, щоб не привабити нечисту силу. Про заборони й прикмети 4 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Ісидора Пелусіотського

Він народився в родині християн в Александрії. У ранньому віці хлопець вирушив до Єгипту на Пелусіотську гору. Там він здійснював чернечі подвиги, завдяки чому здобув визнання й повагу серед людей. Чоловік став пресвітером, часто проповідував християнство та ніколи не відмовляв у допомозі нужденним. Ісидор брав приклад з Івана Золотоустого та навіть захищав святого під час гоніння вірян імператрицею Євдоксією. Пелусіотський помер у глибокій старості приблизно у 436 році.

Що не можна робити

  • Не рекомендується вирушати у далекі подорожі.
  • Не слід стригти волосся і нігті, бо тоді позбудетеся сімейного щастя.
  • Не можна конфліктувати та лихословити.
  • Не варто переїдати та пити алкоголь.

Народні прикмети

  • Якщо на вулиці тепло, то весна прийде рано.
  • Якщо на деревах побачите іній, то цьогоріч буде гарний врожай.
  • Якщо на небі добре видно Місяць, то очікуйте морозів.
  • Якщо в лісі не побачите снігу, то скоро почнеться відлига.

Що ще відзначають

Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Його щорічно відзначають 4 лютого, починаючи з 2000 року. Цей день встановили на Всесвітньому саміті з боротьби проти раку, який проводився у Парижі.