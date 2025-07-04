4 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя ссориться
- 4 июля верующие отмечают день памяти святого Андрея Критского и преподобной Марты.
- В этот день нельзя ссориться, ругаться или заниматься тяжелым физическим трудом, рекомендуется посвятить день молитве и духовным делам.
Сегодня, 4 июля, верующие отмечают день памяти святого Андрея, архиепископа Критского, и святой преподобной Марты. Этот человек был ревностным богословом и христианином, а женщина – исцеляла больных.
Сегодня день надо посвятить молитве и отказаться от сквернословия, пишет LifeStyle24.
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День памяти святого Андрея и святой преподобной Марты
Архиепископ Критский родился около 660 года в городе Дамаск (Сирия). До семи лет он не разговаривал, поэтому родители думали, что сын немой. Однажды парень принял Святое причастие, а после этого появилась речь. Это считается одним из первых чудес.
В юности святой Андрей учился в Иерусалимском монастыре, где изучал Священное Писание, церковное пение, богословие и риторику. Позже его отправили в Константинополь как представителя Иерусалимской Церкви для участия в Шестом Вселенском Соборе (680–681). На этом Соборе было осуждено монофелитство (религиозно-богословское учение в христианстве, согласно которому Иисус Христос имеет две природы – божественную и человеческую, но единую божественную волю и одну энергию).
Впоследствии богослова поставили архиепископом острова Крит, где святой Андрей проявил себя ответственным пастырем, проводником и проповедником. По информации источников, он умер около 740 года, а похоронили его в Гортине (древняя столица острова Крит).
Марта жила в VI веке в Антиохии. Она мечтала жить монашеской жизнью, однако по просьбе родных вышла замуж за Иоанна и родила сына. За год до своей смерти святая Марта видела в видениях ангелов с зажженными свечами, которые назвали ей дату брака с Иисусом.
После смерти много раз появлялась людям, чтобы исцелить их и подсказать правильный путь.
Что нельзя делать 4 июля
- Категорически запрещено ссориться и ругаться, лучше отдать предпочтение духовным делам.
- Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, лучше посвятить день молитве.
- Не стоит начинать новых дел, потому что они могут просто пойти не тем путем.
Народные приметы
- Если пчелы утром летят в улей, то завтра ждите дождь.
- Если утром будет туман – ближайшие недели ожидайте теплую, но влажную погоду.
- Сильный ветер будет указывать на затяжную непогоду.
- А если будет гром, то стоит ждать грозовую погоду аж сорок дней.
Что еще отмечают
С 2009 года в Украине празднуют День судебного эксперта, а с 2015 – 4 июля также отмечают День Национальной полиции Украины. Сначала это была просто дата основания Национальной полиции, а с 2018 – официально стала датой профессионального праздника.
Некоторые украинские фамилии считаются оберегами и символизируют силу и защиту от нечистой силы. Исторически эти фамилии встречаются среди репрессированных или в документах эпохи Гетманщины.