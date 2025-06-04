4 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выходить из дома утром
- 4 июня верующие чтят память святого Митрофана, патриарха Царьградского, который родился в знатной семье и служил Господу, стал епископом, а затем патриархом.
- Сегодня также отмечают День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.
4 июня верующие чтят память святого Митрофана, патриарха Царьградского. Он происходил из знатной семьи и преданно служил Господу.
В этот день наши предки убирались в доме и кормили птиц. О запретах и приметах на 4 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого Митрофана, патриарха Царьградского
Он родился в богатой семье и жил во времена правления императора Константина Великого. Митрофан стал епископом, поскольку отличался мудростью и духовными качествами. В 325 году на I Вселенском Соборе святой получил титул патриарха. Однако из-за болезни он не смог долго занимать эту должность, поэтому передал ее своему преемнику – Александру. Митрофан отошел в вечность в 326 году, в 117-летнем возрасте. Святые мощи патриарха хранятся в Константинополе.
Что нельзя делать
- Не стоит смотреть в зеркало вечером.
- Не следует конфликтовать, сплетничать и завидовать.
- Нельзя плавать в водоемах.
- Не рекомендуется выходить из дома утром, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте в ближайшее время непогоды.
- Если на улице ясно, то в июне часто будет идти дождь.
- Если на улице ветрено, то в этом году будет неурожай.
- Если на небе хорошо видно звезды, то лето будет жарким.
Что еще отмечают
День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Его установили в 2021 году. После начала полномасштабного вторжения количество детей, погибших из-за россиян, выросло в разы. Так, по состоянию на конец мая 2025 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 630 маленьких украинцев умерли и более 1960 получили ранения различной степени тяжести.