4 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выходить из дома утром

4 июня верующие чтят память святого Митрофана, патриарха Царьградского. Он происходил из знатной семьи и преданно служил Господу.

В этот день наши предки убирались в доме и кормили птиц. О запретах и приметах на 4 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого Митрофана, патриарха Царьградского

Он родился в богатой семье и жил во времена правления императора Константина Великого. Митрофан стал епископом, поскольку отличался мудростью и духовными качествами. В 325 году на I Вселенском Соборе святой получил титул патриарха. Однако из-за болезни он не смог долго занимать эту должность, поэтому передал ее своему преемнику – Александру. Митрофан отошел в вечность в 326 году, в 117-летнем возрасте. Святые мощи патриарха хранятся в Константинополе.

Что нельзя делать

Не стоит смотреть в зеркало вечером.

Не следует конфликтовать, сплетничать и завидовать.

Нельзя плавать в водоемах.

Не рекомендуется выходить из дома утром, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте в ближайшее время непогоды.

Если на улице ясно, то в июне часто будет идти дождь.

Если на улице ветрено, то в этом году будет неурожай.

Если на небе хорошо видно звезды, то лето будет жарким.

Что еще отмечают

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Его установили в 2021 году. После начала полномасштабного вторжения количество детей, погибших из-за россиян, выросло в разы. Так, по состоянию на конец мая 2025 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 630 маленьких украинцев умерли и более 1960 получили ранения различной степени тяжести.