Какой церковный праздник в воскресенье, 4 мая: почему сегодня нельзя плохо обращаться с птицами

4 мая верующие чтят память преподобномученицы Пелагеи. Она погибла из-за преданности Богу.

В этот день наши предки сеяли овощи и зерновые культуры на огороде. О запретах и приметах на 4 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти мученицы Пелагеи

Она жила в III веке в Малой Азии и была дочерью состоятельных язычников. Услышав проповедь об Иисусе Христе, она уверовала в Сына Божьего и приняла крещение от епископа Клинона. Так, девушка решила посвятить свою жизнь служению Господу. Однажды наследник императора Диоклетиана восхитился красотой Пелагеи и захотел жениться на ней, но она отказалась, назвав себя невестой Христа. После ее отказа юноша покончил с собой. Мать святой испугалась гнева императора, поэтому привела девушку на суд. Диоклетиан пытался отвратить Пелагею от веры, обещая деньги и брак, но женщина осталась преданной Христу. В связи с этим святую приговорили к смертной казни.

Что нельзя делать

Не стоит спорить и ссориться с родными.

Не следует сплетничать, завидовать и конфликтовать.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется плохо обращаться с птицами, потому что тогда накличете беды в семью.

Народные приметы

Если сегодня услышите пение кукушки, то вскоре будет хорошая погода.

Если небо пасмурное, то ожидайте дождей.

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.

Если на небе хорошо видны звезды, то лето будет сухим.

Что еще отмечают

Международный день пожарных. Его ежегодно отмечают 4 мая. Это профессиональный праздник для специалистов, которые борются с огнем и спасают жизни людей. Что интересно, этот день установили в 1999 году после лесного пожара в Австралии, в результате которого погибло 5 пожарных.