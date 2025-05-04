У цей день наші предки сіяли овочі та зернові культури на городі. Про заборони й прикмети на 4 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті мучениці Пелагеї

Вона жила у III столітті в Малій Азії та була дочкою заможних язичників. Почувши проповідь про Ісуса Христа, вона увірувала в Сина Божого та прийняла хрещення від єпископа Клінона. Так, дівчина вирішила присвятити своє життя служінню Господу. Одного дня спадкоємець імператора Діоклетіана захопився красою Пелагеї та захотів одружитися з нею, але вона відмовилася, назвавши себе нареченою Христа. Після її відмови юнак наклав на себе руки. Мати святої злякалася гніву імператора, тому привела дівчину на суд. Діоклетіан намагався відвернути Пелагею від віри, обіцяючи гроші й шлюб, але жінка залишилася відданою Христу. У зв'язку з цим святу засудили до страти.

Що не можна робити

Не варто сперечатися та сваритися з рідними.

Не слід пліткувати, заздрити та конфліктувати.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується погано поводитися з птахами, бо тоді накличете біди в родину.

Народні прикмети

Якщо сьогодні почуєте спів зозулі, то незабаром буде гарна погода.

Якщо небо похмуре, то очікуйте дощів.

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо на небі добре видно зорі, то літо буде сухим.

Що ще відзначають

Міжнародний день пожежників. Його щорічно відзначають 4 травня. Це професійне свято для фахівців, які борються з вогнем та рятують життя людей. Що цікаво, цей день встановили у 1999 році після лісової пожежі в Австралії, внаслідок якої загинуло 5 пожежників.