5 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя веселиться

5 апреля верующие чтят память святых мучеников Теодула и Агатопода. Они погибли из-за преданности христианству.

В этот день наши предки устраивали генеральную уборку дома. О запретах и приметах на 5 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти мучеников Феодула и Агатопода

Они жили во времена правления императоров Диоклетиана и Максимиана. Агатопод был диаконом, а Теодул работал чтецом. Что интересно, последний имел дар чудотворения, поэтому никогда не отказывал в помощи нуждающимся и даже обращал язычников в христианство. Святые преданно служили Богу, но впоследствии начались преследования христиан. Императоры заставляли верующих поклоняться идолам, но Теодул и Агатопод отказались этого делать. За это их схватили и бросили в тюрьму, а через несколько дней привели на допрос. Мужчин снова заставляли принести жертву идолам, но святые не захотели, из-за чего подверглись страданиям. Святых утопили в море, а впоследствии их тела нашли и похоронили по всем традициям.

Что нельзя делать

Не следует заниматься тяжелой физической работой.

Не стоит есть мясные и молочные продукты.

Нельзя веселиться и развлекаться, потому что сейчас продолжается Великий пост.

Не рекомендуется желать другим людям зла.

Народные приметы

Если птицы уже делают гнезда, то лето будет холодным.

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице жарко, то лето будет сухим.

Если уже можно собирать березовый сок, то ожидайте потепления.

Что еще отмечают

День принятия первой Конституции Украины. Его ежегодно отмечают 5 апреля, ведь именно в этот день, в 1710 году, украинский гетман Филипп Орлик составил этот документ. Он содержит 16 статей, в которых указаны права и обязанности Войска Запорожского.

Напомним, что ранее наша редакция рассказывала о профессиональных и международных праздниках апреля 2025 года.