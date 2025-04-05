В этот день наши предки устраивали генеральную уборку дома. О запретах и приметах на 5 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти мучеников Феодула и Агатопода
Они жили во времена правления императоров Диоклетиана и Максимиана. Агатопод был диаконом, а Теодул работал чтецом. Что интересно, последний имел дар чудотворения, поэтому никогда не отказывал в помощи нуждающимся и даже обращал язычников в христианство. Святые преданно служили Богу, но впоследствии начались преследования христиан. Императоры заставляли верующих поклоняться идолам, но Теодул и Агатопод отказались этого делать. За это их схватили и бросили в тюрьму, а через несколько дней привели на допрос. Мужчин снова заставляли принести жертву идолам, но святые не захотели, из-за чего подверглись страданиям. Святых утопили в море, а впоследствии их тела нашли и похоронили по всем традициям.
Что нельзя делать
- Не следует заниматься тяжелой физической работой.
- Не стоит есть мясные и молочные продукты.
- Нельзя веселиться и развлекаться, потому что сейчас продолжается Великий пост.
- Не рекомендуется желать другим людям зла.
Народные приметы
- Если птицы уже делают гнезда, то лето будет холодным.
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на улице жарко, то лето будет сухим.
- Если уже можно собирать березовый сок, то ожидайте потепления.
Что еще отмечают
День принятия первой Конституции Украины. Его ежегодно отмечают 5 апреля, ведь именно в этот день, в 1710 году, украинский гетман Филипп Орлик составил этот документ. Он содержит 16 статей, в которых указаны права и обязанности Войска Запорожского.
Напомним, что ранее наша редакция рассказывала о профессиональных и международных праздниках апреля 2025 года.