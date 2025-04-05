У цей день наші предки влаштовували генеральне прибирання вдома. Про заборони й прикмети на 5 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті мучеників Теодула й Агатопода

Вони жили за часів правління імператорів Діоклетіана й Максиміана. Агатопод був дияконом, а Теодул працював читцем. Що цікаво, останній мав дар чудотворення, тому ніколи не відмовляв у допомозі нужденним та навіть навертав язичників до християнства. Святі віддано служили Богу, але згодом розпочалися переслідування християн. Імператори змушували вірян поклонятися ідолам, але Теодул та Агатопод відмовилися цього робити. За це їх схопили та кинули до в'язниці, а через кілька днів привели на допит. Чоловіків знову змушували принести жертву ідолам, але святі не захотіли, через що зазнали страждань. Святих втопили в морі, а згодом їхні тіла знайшли та поховали за всіма традиціями.

Що не можна робити

Не слід займатися важкою фізичною роботою.

Не варто їсти м'ясні та молочні продукти.

Не можна веселитися та розважатися, бо наразі триває Великий піст.

Не рекомендується бажати іншим людям зла.

Народні прикмети

Якщо птахи вже роблять гнізда, то літо буде холодним.

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо надворі спекотно, то літо буде сухим.

Якщо вже можна збирати березовий сік, то очікуйте потепління.

Що ще відзначають

День прийняття першої Конституції України. Його щорічно відзначають 5 квітня, адже саме в цей день, у 1710 році, український гетьман Пилип Орлик склав цей документ. Він містить 16 статей, в яких зазначені права та обов'язки Війська Запорозького.

Нагадаємо, що раніше наша редакція розповідала про професійні та міжнародні свята квітня 2025 року.