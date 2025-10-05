Какой церковный праздник в воскресенье, 5 октября: почему сегодня нельзя лениться
- В этот день в Украине отмечают День учителя и День территориальной обороны.
В этот день наши предки занимались рукоделием. О запретах и других праздниках 5 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
День памяти священномученицы Харитины
В раннем возрасте Харитина потеряла обоих родителей, поэтому ее воспитанием занимался христианин Клавдий. Со временем девушка решила посвятить свою жизнь служению Господу, из-за чего отказалась выходить замуж, отдав предпочтение молитвам. Так, святая начала заниматься изучением Библии и обращением язычников в христианство. Однако во времена правления императора Диоклетиана происходили преследования христиан. Как-то правитель узнал о деятельности Харитины, поэтому приказал привести ее на суд. Девушка открыто рассказала о своем вероисповедании и отказалась отрекаться от Бога. Из-за этого она подверглась страшным пыткам, а ее тело выбросили в море. Впоследствии Клавдий похоронил святую мученицу.
Что нельзя делать?
- Не стоит конфликтовать, сквернословить, сплетничать и завидовать.
- Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия.
- Нельзя лениться, потому что тогда накличете беды в жизнь.
- Не следует жениться.
Что еще отмечают?
- В этом году 5 октября в Украине отмечают День учителя. Это профессиональный праздник для педагогов и преподавателей, которые работают в сфере образования. В то же время День учителя – хорошая возможность поблагодарить тех, кто ежедневно воспитывает лучшие качества в детях и помогает им найти свой путь в жизни. Для многих этот праздник связан с теплыми воспоминаниями из школы, ведь ассоциируется с цветами, поздравлениями и теплыми словами для педагогов.
- Также сегодня отмечают День территориальной обороны Украины. Его установили в 2020 году Указом президента Владимира Зеленского. Этот профессиональный праздник чествует работу военных, которые занимаются охраной критически важные объекты инфраструктуры, борются с диверсионно-разведывательными силами и защищают мирное население от россиян.