У цей день наші предки займалися рукоділлям. Про заборони й інші свята 5 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
День пам'яті священномучениці Харитини
У ранньому віці Харитина втратила обох батьків, тому її вихованням займався християнин Клавдій. Згодом дівчина вирішила присвятити своє життя служінню Господу, через що відмовилася виходити заміж, віддавши перевагу молитвам. Так, свята почала займатися вивченням Біблії та навертанням язичників до християнства. Однак за часів правління імператора Діоклетіана відбувалися переслідування християн. Якось правитель дізнався про діяльність Харитини, тому наказав привести її на суд. Дівчина відкрито розповіла про своє віросповідання та відмовилася зрікатися Бога. Через це вона зазнала страшних тортур, а її тіло викинули в море. Згодом Клавдій поховав святу мученицю.
Що не можна робити?
- Не варто конфліктувати, лихословити, пліткувати та заздрити.
- Не рекомендується вирушати в далекі подорожі.
- Не можна лінуватися, бо тоді накличете біди в життя.
- Не слід одружуватися.
Що ще відзначають?
- Цьогоріч 5 жовтня в Україні відзначають День вчителя. Це професійне свято для педагогів і викладачів, які працюють у сфері освіти. Водночас День вчителя – гарна нагода подякувати тим, хто щодня виховує найкращі якості в дітях та допомагає їм знайти свій шлях у житті. Для багатьох це свято пов'язане з теплими спогадами зі школи, адже асоціюється з квітами, привітаннями та теплими словами для педагогів.
- Також сьогодні відзначають День територіальної оборони України. Його встановили у 2020 році Указом президента Володимира Зеленського. Це професійне свято вшановує роботу військових, які займаються охороною критично важливі об'єкти інфраструктури, борються з диверсійно-розвідувальними силами та захищають мирне населення від росіян.