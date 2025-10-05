У цей день наші предки займалися рукоділлям. Про заборони й інші свята 5 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті священномучениці Харитини

У ранньому віці Харитина втратила обох батьків, тому її вихованням займався християнин Клавдій. Згодом дівчина вирішила присвятити своє життя служінню Господу, через що відмовилася виходити заміж, віддавши перевагу молитвам. Так, свята почала займатися вивченням Біблії та навертанням язичників до християнства. Однак за часів правління імператора Діоклетіана відбувалися переслідування християн. Якось правитель дізнався про діяльність Харитини, тому наказав привести її на суд. Дівчина відкрито розповіла про своє віросповідання та відмовилася зрікатися Бога. Через це вона зазнала страшних тортур, а її тіло викинули в море. Згодом Клавдій поховав святу мученицю.

Що не можна робити?

Не варто конфліктувати, лихословити, пліткувати та заздрити.

Не рекомендується вирушати в далекі подорожі.

Не можна лінуватися, бо тоді накличете біди в життя.

Не слід одружуватися.

