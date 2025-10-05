В этот день наши предки занимались рукоделием. О запретах и других праздниках 5 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

День памяти священномученицы Харитины

В раннем возрасте Харитина потеряла обоих родителей, поэтому ее воспитанием занимался христианин Клавдий. Со временем девушка решила посвятить свою жизнь служению Господу, из-за чего отказалась выходить замуж, отдав предпочтение молитвам. Так, святая начала заниматься изучением Библии и обращением язычников в христианство. Однако во времена правления императора Диоклетиана происходили преследования христиан. Как-то правитель узнал о деятельности Харитины, поэтому приказал привести ее на суд. Девушка открыто рассказала о своем вероисповедании и отказалась отрекаться от Бога. Из-за этого она подверглась страшным пыткам, а ее тело выбросили в море. Впоследствии Клавдий похоронил святую мученицу.

Что нельзя делать?

Не стоит конфликтовать, сквернословить, сплетничать и завидовать.

Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия.

Нельзя лениться, потому что тогда накличете беды в жизнь.

Не следует жениться.

Что еще отмечают?