7 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя справлять свадьбы
7 февраля верующие чтят память святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Он имел дар исцеления, поэтому часто помогал нуждающимся.
В этот день наши предки не выходили из дома после захода солнца, ведь верили, что на улице царят злые духи. О запретах и приметах 7 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского
Он родился в семье диакона в городе Мелитополе, что в Малой Азии. Парфений был рыбаком, который неоднократно раздавал заработанные деньги нуждающимся. В 18-летнем возрасте парень обрел дар исцеления, поэтому начал творить чудеса и изгонять бесов из людей. Через некоторое время о Парфении узнал Филипп, епископ Мелитопольский, и занялся обучением юноши. Парень усердно изучал Священное Писание. Впоследствии он стал епископом Лампсакийским, начал проповедовать христианство и обращать язычников к вере. Парфений исцелял болезни людей, поэтому быстро получил уважение среди народа.
Что нельзя делать
- Не стоит устраивать шумные вечеринки.
- Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется справлять свадьбы, потому что тогда брак долго не продлится.
- Нельзя скрывать обиды.
Народные приметы
- Если снег выпал и начал таять, то лето будет сухим.
- Если на деревьях увидите иней, то ожидайте морозов.
- Если на улице туман, то скоро начнется оттепель.
- Если на улице заметите много ворон, то ожидайте ухудшения погоды.
Что еще отмечают
День рождения огнетушителя. Первое противопожарное устройство запатентовали в Соединенных Штатах Америки в 1863 году. Тогда огнетушитель был похож на бутылку, а позже усовершенствовался.