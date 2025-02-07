Укр Рус
lifestyle 24 Традиции 7 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя справлять свадьбы
7 февраля, 07:00
2

7 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя справлять свадьбы

Влада Пономарева

7 февраля верующие чтят память святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Он имел дар исцеления, поэтому часто помогал нуждающимся.

В этот день наши предки не выходили из дома после захода солнца, ведь верили, что на улице царят злые духи. О запретах и приметах 7 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского

Он родился в семье диакона в городе Мелитополе, что в Малой Азии. Парфений был рыбаком, который неоднократно раздавал заработанные деньги нуждающимся. В 18-летнем возрасте парень обрел дар исцеления, поэтому начал творить чудеса и изгонять бесов из людей. Через некоторое время о Парфении узнал Филипп, епископ Мелитопольский, и занялся обучением юноши. Парень усердно изучал Священное Писание. Впоследствии он стал епископом Лампсакийским, начал проповедовать христианство и обращать язычников к вере. Парфений исцелял болезни людей, поэтому быстро получил уважение среди народа.

Что нельзя делать

  • Не стоит устраивать шумные вечеринки.
  • Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не рекомендуется справлять свадьбы, потому что тогда брак долго не продлится.
  • Нельзя скрывать обиды.

Народные приметы

  • Если снег выпал и начал таять, то лето будет сухим.
  • Если на деревьях увидите иней, то ожидайте морозов.
  • Если на улице туман, то скоро начнется оттепель.
  • Если на улице заметите много ворон, то ожидайте ухудшения погоды.

Что еще отмечают

День рождения огнетушителя. Первое противопожарное устройство запатентовали в Соединенных Штатах Америки в 1863 году. Тогда огнетушитель был похож на бутылку, а позже усовершенствовался.