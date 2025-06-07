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7 июня, 07:00
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Какой церковный праздник в субботу, 7 июня: почему сегодня нельзя шить и вязать

Влада Пономарева
Основні тези
  • 7 июня чтят память святого священномученика Феодота.
  • Сегодня также отмечают Всемирный день заботы и Троицкую поминальную субботу.

7 июня верующие чтят память святого священномученика Феодота, епископа Антирского. Его жестоко убили за преданность христианству.

В этот день наши предки работали в поле и сеяли рожь. О запретах и приметах на 7 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого священномученика Феодота, епископа Анкирского

О жизни святого сохранилось немного информации до наших дней. Известно, что Феодот тайно исповедовал христианство во времена правления римского императора Диоклетиана. Тогда верующих преследовали и убивали за их религиозные взгляды. Поэтому Феодот хоронил тела погибших христиан по всем традициям. Однако впоследствии о деятельности святого узнали, поэтому его схватили и начали пытать. Мужчина не отрекся от веры, из-за чего погиб мученической смертью.

Что нельзя делать

  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не рекомендуется конфликтовать и сквернословить.
  • Не следует заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать, потому что тогда сократите продолжительность своей жизни.

Народные приметы

  • Если вечером услышите кваканье лягушек, то скоро потеплеет.
  • Если утром не увидите росу, то вскоре пойдет дождь.
  • Если на улице тепло, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если услышите гром, то ожидайте похолодания.

Что еще отмечают

Всемирный день заботы. Его ежегодно отмечают 7 июня. В этот день принято призывать общество к состраданию, добрым делам и заботе о других.

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