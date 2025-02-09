9 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя поднимать вещи с пола
9 февраля верующие чтят память святого мученика Никифора. Он отдал свою жизнь ради друга, который отрекся от Иисуса Христа.
В этот день наши предки молились об исцелении зубной боли. О запретах и приметах 9 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого мученика Никифора
Он жил в городе Антиохии Сирийской вместе с другом, пресвитером Саприкием. Однажды мужчины поссорились, поэтому прекратили свое общение. Никифор просил прощения у Саприкия, но тот отказывался возобновлять дружескую связь. Святые жили во времена гонения христиан. Саприкий преданно служил Господу, из-за чего претерпел страдания. Мужчину планировали казнить, но Никифор умолял освободить своего друга. Саприкий испугался смерти, поэтому отрекся от Иисуса и согласился принести жертву идолам. Никифор был поражен поступком бывшего друга. Однако мужчина все равно сказал палачам, чтобы те убили его, вместо Саприкия. Впоследствии состоялась казнь святого.
Что нельзя делать
- Не следует поднимать вещи с пола, потому что тогда привлечете беды в дом.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не рекомендуется употреблять алкоголь.
- Не стоит занимать или брать деньги в долг.
Народные приметы
- Если на улице холодно, то скоро выпадет снег.
- Если птицы будут низко летать, то ожидайте осадков.
- Если свиньи ведут себя беспокойно, то погода сильно ухудшится.
- Если дома окна запотели, то вскоре будет тепло.
Что еще отмечают
Международный день стоматолога. Его ежегодно отмечают 9 февраля в Украине, начиная с 1993 года. Эту дату выбрали в честь святой мученицы Аполлонии. Девушка преданно служила Богу, но претерпела страдания из-за веры. Аполлонии вырвали зубы, а потом она умерла в муках.