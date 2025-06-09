Какой церковный праздник в понедельник, 9 июня: почему сегодня нельзя начинать новые проекты
- 9 июня верующие отмечают память святого Кирилла, архиепископа Александрийского.
- Сегодня также отмечают Международный день друзей, неофициальный праздник, который чествует роль дружбы.
9 июня верующие чтят память святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Он распространял христианство и не поддерживал деятельность язычников.
В этот день наши предки занимались гаданием и собирали ягоды в лесу. О запретах и приметах на 9 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
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День памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского
Он родился в богатой христианской семье. Кирилл получил хорошее образование и изучал философию, но больше всего стремился познать Священное Писание. Еще юношей он отправился в пустыню, где провел шесть лет, придерживаясь монашеского образа жизни. Впоследствии Кирилл стал диаконом, а затем – патриархом Александрийской Церкви. Святой активно осуждал деятельность язычников и проповедовал христианство среди народа. Известно, что Кирилл также закрывал храмы еретиков. Архиепископ отошел в вечность в 444 году.
Что нельзя делать
- Не следует сквернословить и конфликтовать.
- Не стоит начинать новые проекты, потому что тогда все завершится неудачей.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не рекомендуется рассказывать кому-то свои планы.
Народные приметы
- Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте хороший урожай в этом году.
- Если услышите пение птиц, то скоро пойдет дождь.
- Если утром заметите росу на траве, то будет хороший урожай.
- Если сегодня пойдет дождь, то будет неурожай.
Что еще отмечают
Международный день друзей. Его ежегодно отмечают 9 июня. Это неофициальный праздник, который чествует роль дружбы в современном мире.