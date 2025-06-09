В этот день наши предки занимались гаданием и собирали ягоды в лесу. О запретах и приметах на 9 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

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День памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского

Он родился в богатой христианской семье. Кирилл получил хорошее образование и изучал философию, но больше всего стремился познать Священное Писание. Еще юношей он отправился в пустыню, где провел шесть лет, придерживаясь монашеского образа жизни. Впоследствии Кирилл стал диаконом, а затем – патриархом Александрийской Церкви. Святой активно осуждал деятельность язычников и проповедовал христианство среди народа. Известно, что Кирилл также закрывал храмы еретиков. Архиепископ отошел в вечность в 444 году.

Что нельзя делать

Не следует сквернословить и конфликтовать.

Не стоит начинать новые проекты, потому что тогда все завершится неудачей.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не рекомендуется рассказывать кому-то свои планы.

Народные приметы

Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте хороший урожай в этом году.

Если услышите пение птиц, то скоро пойдет дождь.

Если утром заметите росу на траве, то будет хороший урожай.

Если сегодня пойдет дождь, то будет неурожай.

Что еще отмечают

Международный день друзей. Его ежегодно отмечают 9 июня. Это неофициальный праздник, который чествует роль дружбы в современном мире.