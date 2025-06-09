У цей день наші предки займалися ворожінням та збирали ягоди в лісі. Про заборони й прикмети на 9 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
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День пам'яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського
Він народився у заможній християнській родині. Кирило здобув гарну освіту та вивчав філософію, але найбільше прагнув пізнати Святе Письмо. Ще юнаком він вирушив у пустелю, де провів шість років, дотримуючись чернечого способу життя. Згодом Кирило став дияконом, а потім – патріархом Олександрійської Церкви. Святий активно засуджував діяльність язичників і проповідував християнство серед народу. Відомо, що Кирило також закривав храми єретиків. Архієпископ відійшов у вічність у 444 році.
Що не можна робити
- Не слід лихословити та конфліктувати.
- Не варто розпочинати нові проєкти, бо тоді все завершиться невдачею.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не рекомендується розповідати комусь свої плани.
Народні прикмети
- Якщо на небі добре видно зірки, то очікуйте на гарний врожай цьогоріч.
- Якщо почуєте спів птахів, то скоро піде дощ.
- Якщо вранці помітите росу на траві, то буде хороший врожай.
- Якщо сьогодні піде дощ, то буде неврожай.
Що ще відзначають
Міжнародний день друзів. Його щорічно відзначають 9 червня. Це неофіційне свято, яке вшановує роль дружби у сучасному світі.