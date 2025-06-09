У цей день наші предки займалися ворожінням та збирали ягоди в лісі. Про заборони й прикмети на 9 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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День пам'яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського

Він народився у заможній християнській родині. Кирило здобув гарну освіту та вивчав філософію, але найбільше прагнув пізнати Святе Письмо. Ще юнаком він вирушив у пустелю, де провів шість років, дотримуючись чернечого способу життя. Згодом Кирило став дияконом, а потім – патріархом Олександрійської Церкви. Святий активно засуджував діяльність язичників і проповідував християнство серед народу. Відомо, що Кирило також закривав храми єретиків. Архієпископ відійшов у вічність у 444 році.

Що не можна робити

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не варто розпочинати нові проєкти, бо тоді все завершиться невдачею.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується розповідати комусь свої плани.

Народні прикмети

Якщо на небі добре видно зірки, то очікуйте на гарний врожай цьогоріч.

Якщо почуєте спів птахів, то скоро піде дощ.

Якщо вранці помітите росу на траві, то буде хороший врожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то буде неврожай.

Що ще відзначають

Міжнародний день друзів. Його щорічно відзначають 9 червня. Це неофіційне свято, яке вшановує роль дружби у сучасному світі.