Календарь праздников на август: будет ли дополнительный выходной на День Независимости Украины 2025
- В августе 2025 года украинцы будут иметь обычные выходные дни даже на День Независимости, из-за военного положения.
- Основные праздничные даты в августе – День Независимости Украины, День флага Украины, и другие культурные и профессиональные праздники.
Август – третий месяц лета, во время которого украинцы будут отмечать немало праздников. В то же время люди смогут вдоволь отдохнуть.
LifeStyle24 рассказывает, будут ли дополнительные выходные в августе. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в третий летний месяц – читайте далее в материале.
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Какой сегодня праздник?: календарь важных дат на август 2025 года
1 августа – День инкассатора, Маковея (Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня).
2 августа – День памяти погибших десантников ВСУ.
3 августа – День сестер, День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
5 августа – Международный день светофора.
6 августа – Яблочный спас (Преображение Господне).
8 августа – День войск связи ВСУ.
9 августа – Международный день коренных народов мира и Всемирный день любителей книг.
10 августа – День строителя и День работников ветеринарной медицины.
12 августа – День молодежи в Украине.
15 августа – День археолога и День города Тернополя.
16 августа – Ореховый Спас (Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа).
19 августа – День пасечника.
23 августа – День Государственного флага Украины и День города Харькова.
24 августа – День Независимости Украины.
26 августа – Международный день собак.
27 августа – День украинского сала.
29 августа – День памяти защитников Украины.
30 августа – День авиации Украины.
31 августа – День дальнобойщика, День шахтера, День города Ровно и Донецка.
Будут ли дополнительные выходные в августе 2025 года?
Уже четвертый год Украина находится в военном положении, поэтому дополнительных выходных в августе не предусмотрено, в том числе и в День Независимости Украины. Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 10 дней: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 августа. В то же время граждане будут работать только 21 день: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 августа.