Какой церковный праздник в пятницу, 14 февраля: почему сегодня нельзя выносить мусор вечером
14 февраля верующие чтят память святого преподобного равноапостольного Кирилла. Он вместе с братом Мефодием создал славянский алфавит и перевел греческое Евангелие.
В этот день наши предки часто справляли свадьбы. О запретах и приметах на 14 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Храм святого Иоанна Богослова города Харькова.
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День памяти преподобного равноапостольного Кирилла
Он родился в IX веке и имел шестерых братьев, одного из которых звали Мефодием. Еще с раннего возраста Кирилл увлекался наукой и литературой, поэтому начал получать образование в Константинополе у лучших учителей. Мужчина имел возможность жениться на красивой и богатой девушке, но отказался, выбрав совсем другой образ жизни. Святой начал жить в монастыре и преподавать в школах. Известно, что он совершил три миссионерские путешествия – к арабам, хазарам и славянам. С помощью своего брата Мефодия и учеников Кирилл создал славянский алфавит и перевел греческое Евангелие. Перед смертью святой принял монашеский постриг.
Что нельзя делать
- Не стоит принимать подарки.
- Не следует спорить или ссориться с родными.
- Не рекомендуется выносить мусор вечером, потому что тогда привлечете неудачи и проблемы в дом.
- Нельзя употреблять алкоголь и переедать.
Народные приметы
- Если на улице мороз, то в этом году лето будет жарким.
- Если сегодня холодно, то такая же погода будет и в августе.
- Если услышите пение синичек, то ожидайте потепления.
- Если на улице хорошая погода, то вскоре будет очень холодно.
Что еще отмечают
День святого Валентина. Это особый праздник для всех влюбленных, полон романтики и признаний в любви. Традиционно пары будут проводить время вместе и обмениваться подарками в этот праздник. Нередко влюбленные дарят друг другу романтические открытки или шоколад в форме сердца. Более того, некоторые даже делают предложение руки и сердца своей второй половинке в этот день.