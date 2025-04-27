27 апреля, 06:30
Что нельзя делать в Проводное воскресенье 2025: главные запреты этого дня
Основні тези
- Проводное воскресенье приходится на 27 апреля, когда христиане чтят память умерших, молятся за упокой их душ и посещают кладбища.
- На Проводное воскресенье запрещено начинать новые дела, рассказывать планы, брать на кладбище маленьких детей и беременных, нести искусственные цветы, заниматься тяжелой физической работой.
В этом году Проводное воскресенье приходится на 27 апреля. В этот день христиане чтят память умерших, молятся за упокой их душ, посещают кладбища и зажигают свечи.
Верующие должны знать, что на Проводное воскресенье действуют определенные важные запреты, которых следует придерживаться. Что нельзя делать в этот день – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в Проводное воскресенье
- Не стоит начинать новые дела.
- Не следует рассказывать кому-то свои планы.
- Не рекомендуется брать с собой на кладбище маленьких детей и беременных женщин.
- Нельзя нести на кладбище искусственные цветы и венки.
- Не стоит отказывать в помощи бедным и нуждающимся.
- Не следует заниматься тяжелой физической работой.
- Не рекомендуется пить алкоголь и переедать.
- Нельзя потреблять пищу на кладбище.
- Не стоит слушать музыку и развлекаться на кладбище.
Народные приметы на Проводное воскресенье
- Если сегодня умыться родниковой водой, то будете жить в достатке весь год.
- Если помыть иконы этой же водой, то притянете в семью благосостояние и счастье.
- Если одинокие девушки и парни не пойдут в церковь, то не найдут свою вторую половинку до следующего года.
- Если в Проводное воскресенье пойдет дождь, то Бог не отпустил чьи-то грехи, поэтому это плачет душа того верующего.
- Если помолиться утром, то жизнь будет долгой и счастливой.
Если вам интересно узнать, какой сегодня, 27 апреля, церковный праздник, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.