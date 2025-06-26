5 редких украинских фамилий, которые упоминаются в казацких реестрах: проверьте свою в списке
- Некоторые фамилии происходят от старинных слов и отражают физические особенности их носителей.
Упоминается, что некоторые казацкие фамилии имели шуточный характер и не встречаются за пределами Украины.
В давние времена многие фамилии принадлежали казакам. Поэтому сейчас эти родовые имена помогают узнать больше о своих предках.
LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о редких фамилиях, которые можно встретить в казацких реестрах. Об этом подробнее – читайте далее в материале.
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Подборка редких фамилий из казацких реестров
Пидан
Эту фамилию наши предки сформировали от слова "пидать", которое означает "пить". Вероятно, такое родовое имя принадлежало людям, которые часто употребляли алкоголь в древности. В современном мире известно о 45 носителях этой фамилии, которые в основном живут в Днепропетровской области.
Пидяк
Родовое имя Пидяк образовано от старинного слова "пид", что трактуется как "под". Что интересно, им похвастаться могли только те, кто жил на низменности. Известно о 24 владельцах этой фамилии, которые преимущественно живут в Полтавской области.
Педик
Такая фамилия связана со словом "педкий", что означает "толстый". Именно поэтому она могла многое рассказать о внешнем виде своего владельца. В Украине насчитывается 322 представителя этой фамилии, которые в основном живут в Житомирской области.
Пидько и Пидюра
Эти родовые имена сформировали от старославянского слова "пидь" – меры длины, равной ширине ладони. Вероятно, такие фамилии принадлежали предкам, которые имели невысокий рост. Сейчас известно о 64 носителях этих фамилий, которые преимущественно проживают в Полтавской области.
Фамилии, которые принадлежали казакам
В древности некоторые фамилии имели несколько шутливый характер. Они преимущественно принадлежали казакам, которые создавали родовые имена на основе юмора. В современном мире эти фамилии звучат во всех областях Украины, но за рубежом их невозможно услышать. К таким украинским родовым именам относятся: Вирвикишка, Несвятипаска, Тягнирядно, Нагнибида, Перебийнис, Затуливитер, Завалипич, Майборода и Неижборщ.