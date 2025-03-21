Эти 6 имен когда-то были популярными, но сегодня их почти не дают детям

Еще несколько десятилетий назад в каждом дворе можно было услышать, как родители зовут своих детей разнообразными именами. Впрочем, сегодня большинство из этих вариантов стало настоящей редкостью.

LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает об именах, которые когда-то были распространенными, однако сейчас их почти не регистрируют в Украине. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления малыша.

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Подборка редких украинских имен

Тимофей

Это имя имеет греческие корни и означает "тот, кто почитает Бога". В древности так называли добрых и благоразумных мужчин. Такие ребята обычно имеют аналитический склад ума и редко действуют импульсивно. Тимофеи отличаются преданностью и ответственностью.

Кондрат

По одной из версий, это имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "широкоплечий". Кондраты обычно упрямые, целеустремленные и независимые. Они не любят постоянно куда-то торопиться, но если берутся за дело, то доводят его до конца. Им свойственны чувство справедливости и преданность своим принципам.

Горпина

Такое имя происходит от латинского варианта Агриппина, что означает "женщина из рода Агриппы". Наши предки так часто называли трудолюбивых и терпеливых женщин. Горпины нередко обладают хорошей интуицией, которая им помогает при решении конфликтов.

Редкие украинские имена / Фото Freepik

Яким

Это имя имеет еврейское происхождение и означает "созданный Богом". Обычно так называют спокойных и умных мужчин. Они могут быть немного замкнутыми, но надежными в дружбе и семье. Которыми легко находят общий язык с незнакомыми людьми, если им это нужно.

Пелагея

Имя Пелагея пришло к нам из Древней Греции и означает "морская" или "та, принадлежащая морю". Такие девушки нередко имеют загадочный характер. Они добрые, мечтательные и чувствительные, но в то же время могут быть сильными и настойчивыми. Пелагеи интересуются творчеством, любят природу и гармонию.

Варвара

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "чужестранка" или "варварка". Раньше так называли независимых и решительных женщин. Обладательницы этого имени отмечаются сильным духом, поэтому не боятся предстать перед трудностями. Варвары всегда остаются преданными своим принципам.

Какие забытые украинские имена возвращаются в моду

В последние годы украинцы все чаще обращаются к своим корням, потому что стремятся восстановить старинные традиции. В частности, это касается выбора имен для детей.

Когда-то распространенные, но впоследствии забытые имена, снова становятся популярными. Среди них: Наум, Улас, Корней, Тереса, Мелашка, Ориана.