5 редких шутливых фамилий, которые заставят вас улыбнуться: проверьте свою в списке

Многие забавные украинские фамилии сформированы на основе профессий, места жительства, черт характера или даже случайных событий из жизни их носителей. Что интересно, большинство из этих родовых имен образовалась еще во времена Запорожской Сечи.

Именно поэтому такие фамилии могли принадлежать казакам. Подробнее о редких шуточных родовых именах – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Подборка редких украинских шутливых украинских фамилий

Слинюк

В современном мире известно о 98 владельцах этой фамилии. Подавляющее большинство ее носителей проживает в Киевской и Хмельницкой областях. Известно, что эта фамилия упоминается среди людей, которые жили во времена Первой мировой войны, Второй мировой войны и Голодомора.

Подкуймуха

В Украине насчитывается всего 103 носителя этой редкой шутливой фамилии. В основном они живут во Львовской области. Эта фамилия также упоминается среди тех, кто жил во времена Первой мировой войны, Второй мировой войны и Голодомора.

Пупкин

В современном мире только 9 украинцев могут похвастаться этой фамилией. Преимущественно они живут в Хмельницкой и Киевской областях. Что интересно, эта фамилия упоминается среди еврейства и репрессированных.

Редкие шуточные фамилии / Фото Freepik

Верещака

Сейчас известно о 1787 носителях этой фамилии, проживающих в Украине. Однако больше всего владельцев этого родового имени живет в Полтавской и Харьковской областях. Фамилия Верещака упоминается среди представителей шляхты Речи Посполитой, старшины Гетманщины, православного духовенства и репрессированных. Кроме этого, это родовое имя можно увидеть в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Колобок

Эта фамилия считается очень редким, ведь известно о 1 его носителе. К тому же он живет в Запорожской области.

Самые короткие фамилии в Украине

В древности наши предки не всегда делали сложные и длинные фамилии, которые сложно произнести. Поэтому предки образовывали короткие и лаконичные родовые имена.

Обычно такие фамилии состояли из двух или трех букв. Среди самых коротких украинских родовых имен: Яр, Ех, Мот, Бой, Вак и Кат.