7 редких женских имен, которые запомнятся каждому

Древние украинские имена все чаще привлекают внимание родителей. Забытые варианты постепенно возвращаются в моду благодаря своему звучанию.

24 Канал со ссылкой на видео тикток-аккаунта odarka рассказывает о редких женских именах. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления дочери.

Интересно Несут в себе историю и традиции: 4 древних женских имени, которые возвращаются в моду

Подборка редких женских имен

Лилея

Это имя имеет латинское происхождение и образовано от названия цветка "лилии". Оно означает "чистая" и "невинная". Обладательницы этого имени – очень изящные и нежные. Такие женщины всегда готовы помочь своим близким. Лилеи имеют хрупкую душу и стремятся достичь гармонии во всем.

Павлина

Такое имя тоже происходит из латинского языка и трактуется как "скромная" и "миниатюрная". Обычно Павлины не любят быть в центре внимания, но их природное обаяние часто привлекает взгляды людей. Такие женщины имеют глубокий внутренний мир и ценят уют и стабильность.

Марыся

Это имя означает "желанная" и "упрямая". Его представительницы отличаются сильными характером и неиссякаемой энергией. Марыси всегда достигают желаемого благодаря уверенности в себе. Женщины с таким именем постоянно стремятся реализовать все свои мечты, даже если это требует преодоления многочисленного количества трудностей.

Редкие женские имена / Фото Freepik

Лукерья

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "сладкая" или "привлекательная". Лукерьи излучают доброту и искренность. Также такие девушки любят создавать комфорт для себя и своего окружения. Представительницы этого имени всегда притягивают людей благодаря собственной доброжелательности.

Одарка

По одной из версий, это имя имеет древнеперсидское происхождение и означает "победительница". Его обладательницы – сильные, смелые и решительные. Одарки всегда знают, чего хотят, и готовы бороться за свое счастье. Такие женщины имеют внутренний стержень, что позволяет им легко становиться лидерами.

Евстина

Это имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "сильная характером". Его представительницы умеют противостоять вызовам судьбы и не боятся жизненных испытаний. Евстины – рассудительные, но одновременно очень эмоциональные женщины.

Ульяна

Такое имя имеет латинское происхождение и означает "пушистая". Эти женщины легко находят общий язык с другими людьми и всегда остаются искренними и открытыми. Мягкий характер и доброжелательность делают Ульян любимицами окружающих.

Какие забытые женские имена возвращаются в моду

Имя Текля пришло к нам из Древней Греции и переводится как "Божья слава" или "совершенство". Его можно было часто услышать среди украинских крестьянок в XX веке.

Имя Харитина имеет древнегреческое происхождение и означает "грациозная" или "изящная". В мифологии так называли богинь красоты.