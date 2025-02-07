24 Канал з посиланням на відео тікток-акаунту odarka розповідає про рідкісні жіночі імена. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

Цікаво Несуть у собі історію і традиції: 4 стародавні жіночі імені, які повертаються в моду

Добірка рідкісних жіночих імен

Лілея

Це ім'я має латинське походження та утворене від назви квітки "лілії". Воно означає "чиста" й "невинна". Власниці цього імені – дуже витончені та ніжні. Такі жінки завжди готові допомогти своїм найближчим. Лілеї мають тендітну душу й прагнуть досягти гармонії в усьому.

Павлина

Таке ім'я теж походить з латинської мови та трактується як "скромна" й "мініатюрна". Зазвичай Павлини не полюбляють бути в центрі уваги, але їх природна чарівність часто привертає погляди людей. Такі жінки мають глибокий внутрішній світ та цінують затишок і стабільність.

Марися

Це ім'я означає "бажана" й "уперта". Його представниці відзначають сильними характером і невичерпною енергією. Марисі завжди досягають бажаного завдяки впевненості у собі. Жінки з таким іменем постійно прагнуть реалізувати всі свої мрії, навіть якщо це вимагає подолання численної кількості труднощів.

Рідкісні жіночі імена / Фото Freepik

Лукерія

Це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "солодка" або "приваблива". Лукерії випромінюють доброту й щирість. Також такі дівчата полюбляють створювати комфорт для себе й свого оточення. Представниці цього імені завжди притягують людей завдяки власній доброзичливості.

Одарка

За однією з версій, це ім'я має давньоперське походження та означає "переможниця". Його власниці – сильні, сміливі й рішучі. Одарки завжди знають, чого хочуть, і готові боротися за своє щастя. Такі жінки мають внутрішній стрижень, що дозволяє їм легко ставати лідерками.

Євстина

Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "сильна характером". Його представниці вміють протистояти викликам долі та не бояться життєвих випробувань. Євстини – розсудливі, але водночас дуже емоційні жінки.

Уляна

Таке ім'я має латинське походження та означає "пухнаста". Ці жінки легко знаходять спільну мову з іншими людьми й завжди залишаються щирими та відкритими. М'який характер і доброзичливість роблять Улян улюбленицями оточення.

Які забуті жіночі імена повертаються в моду

Ім'я Текля прийшло до нас з Давньої Греції та перекладається як "Божа слава" або "досконалість". Його можна було часто почути серед українських селянок у XX столітті.

Ім'я Харитина має давньогрецьке походження та означає "граційна" або "витончена". У міфології так називали богинь вроди.