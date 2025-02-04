24 Канал со ссылкой на Как зовут подготовил подборку древнеукраинских женских имен, которые возвращаются в моду. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления дочери.

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Подборка древних женских имен, которые возвращаются в моду

Злата

Такое имя имеет славянское происхождение и переводится как "золотая". Златы излучают тепло и жизнерадостность. Обладательницы этого имени – очень доброжелательны и энергичны. Они любят окружать себя красивыми вещами и умеют не только находить радость в жизни, но и делиться ею с другими.

Любава

Это славянское имя, которое трактуется как "та, что приносит любовь". Его представительницы – очень чувственные, эмоциональные и искренние. Они имеют доброе сердце и любят дарить любовь всем, кто рядом. Любавы точно знают как создать уют и тепло в любом месте. У таких женщин большой круг общения, потому что они легко притягивают к себе людей.

Древние женские имена / Фото Freеpik

Евдокия

Это имя происходит из Древней Греции и означает "благоволение". Евдокии – обычно спокойные и мудрые женщины, которые имеют утонченное чувство вкуса. Они часто мыслят стратегически и принимают взвешенные решения. Представительницы этого имени обладают высоким интеллектом, поэтому могут легко добиться успеха в любой сфере.

Мирослава

Это имя имеет славянское происхождение и означает "та, что приносит мир и славу". Так называют целеустремленных и настойчивых женщин, которые легко выполняют любые задачи. Мирославы – рассудительные и неконфликтные девушки. Впрочем, они часто проявляют внутреннюю силу и способность к решительным действиям в критических ситуациях.

Какие забытые женские имена успешно возрождаются

Имя Фросина происходит из Древней Греции и образовано от "Ефросиния", которое означает "радость" или "веселье".

Имя Маина имеет несколько версий происхождения: первая – из латинского языка, где означает "рожденная в мае", вторая – из греческой мифологии и образовано от имени богини плодородия Маи.

Имя Мелашка имеет древнегреческое происхождение и означает "темная, черная". Этот вариант является одной из форм имени Мелания, который сейчас считается достаточно распространенным среди украинок.