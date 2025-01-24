Эти имена нередко содержат важный смысл и отражают определенные черты характера своих носителей. Как назвать девочку в древнеукраинском стиле в 2025 году – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как звать.
Не пропустите Защищают от болезней и приносят счастье: украинские имена, закодированы в вышивке
Подборка старинных женских имен
Богдана
Это имя образовано от мужского варианта Богдан и означает "Богом данная". В древности так часто называли долгожданных детей, которые получали много любви от своих родителей. Представительницы этого имени имеют внутренний стержень, поэтому могут легко отстоять собственные принципы. Богданы притягивают к себе людей, из-за чего круг общения таких женщин всегда большой.
Юстина
Такое имя имеет несколько версий происхождения: первая – от мужского имени Юстус, вторая – с латинского языка, где переводится как "справедливая". Юстины отличаются умом, порядочностью и мудростью, из-за чего они имеют большой круг общения. Женщины с таким именем имеют развитую интуицию, что помогает им при решении проблем.
Варвара
По одной из версий, имя Варвара имеет древнегреческое происхождение и означает "варварка" или "чужестранка". В древности так называли целеустремленных лидеров, которые могли повести за собой людей. Обладательницы этого имени – решительные и смелые. Они любят планировать свое будущее и получать новые знания и навыки, которыми потом делятся с другими людьми.
Как назвать дочь в древнеукраинском стиле / Фото Freepik
Божена
Это имя имеет старославянское происхождение и трактуется как "благословенная" или "одаренная Богом". Такие женщины отличаются свободолюбием и стремлением к победе. Божены любят соревноваться и демонстрировать свое превосходство. Представительницы этого имени имеют хорошие организаторские способности, поэтому легко получают высокие должности на работе.
Златослава
Это имя имеет славянское происхождение и состоит из двух слов "злат", что означает "золотой", и "слав", которое трактуется как "слава". Златослава также переводится как "величественная" и "прославленная". В древности так называли девушек, которые происходили из состоятельных семей. В современном мире представительницы этого имени имеют лидерские качества, поэтому легко руководят командой и становятся хорошими руководителями.
Как еще можно назвать дочь в древнем стиле
- Виринея;
- Вирляна;
- Агафья;
- Акилина;
- Глафира;
- Евдокия;
- Анисия;
- Бажана;
- Богуслава;
- Теодосия;
- Тереса;
- Феврония;
- Фекла;
- Цвитана;
- Евстахия;
- Жадана;
- Звенислава;
- Зинаида;
- Мальва;
- Орина;
- Орыся;
- Любомира;
- Мавка;
- Стефания;
- Таисия;
- Текля;
- Параскева;
- Соломия;
- Зиновия;
- Зореслава;
- Лада;
- Лыбедь;
- Теодора;
- Пелагея;
- Рада.
В древности эти имена отражали характер человека и его социальный статус. В современном мире такие варианты используют родители, которые уважают украинские традиции и историю.