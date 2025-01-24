Ці імена нерідко містять важливий зміст та відображають певні риси характеру своїх носіїв. Як назвати дівчинку в давньоукраїнському стилі у 2025 році – розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

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Добірка старовинних жіночих імен

Богдана

Це ім'я утворене від чоловічого варіанту Богдан та означає "Богом дана". У давнину так часто називали довгоочікуваних дітей, які отримували багато любові від своїх батьків. Представниці цього імені мають внутрішній стрижень, тому можуть легко відстояти власні принципи. Богдани притягують до себе людей, через що коло спілкування таких жінок завжди велике.

Юстина

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – від чоловічого імені Юстус, друга – з латинської мови, де перекладається як "справедлива". Юстини відзначаються розумом, порядністю та мудрістю, через що вони мають велике коло спілкування. Жінки з таким іменем мають розвинену інтуїцію, що допомагає їм під час розв'язання проблем.

Варвара

За однією з версій, ім'я Варвара має давньогрецьке походження та означає "варварка" або "чужоземка". У давнину так називали цілеспрямованих лідерок, які могли повести за собою людей. Власниці цього імені – рішучі та сміливі. Вони полюбляють планувати своє майбутнє та здобувати нові знання та навички, якими потім діляться з іншими людьми.

Як назвати доньку у давньоукраїнському стилі / Фото Freepik

Божена

Це ім'я має старослов'янське походження та трактується як "благословенна" або "обдарована Богом". Такі жінки відзначаються волелюбністю та прагненням до перемоги. Божени полюбляють змагатися та демонструвати свою перевагу. Представниці цього імені мають гарні організаторські здібності, тому легко отримують високі посади на роботі.

Златослава

Це ім'я має слов'янське походження та складається з двох слів "злат", що означає "золотий", і "слав", яке трактується як "слава". Златослава також перекладається як "велична" та "прославлена". У давнину так називали дівчат, які походили з заможних родин. У сучасному світі представниці цього імені мають лідерські якості, тому легко керують командою та стають гарними керівниками.

Як ще можна назвати доньку у стародавньому стилі

Віринея;

Вірляна;

Агафія;

Акилина;

Глафира;

Євдокія;

Анісія;

Бажана;

Богуслава;

Теодосія;

Тереса;

Февронія;

Фекла;

Цвітана;

Євстахія;

Жадана;

Звенислава;

Зінаїда;

Мальва;

Орина;

Орися;

Любомира;

Мавка;

Стефанія;

Таїса;

Текля;

Параскева;

Соломія;

Зіновія;

Зореслава;

Лада;

Либідь;

Теодора;

Пелагія;

Рада.

У давнину ці імена відображали характер людини та її соціальний статус. У сучасному світі такі варіанти використовують батьки, які поважають українські традиції та історію.