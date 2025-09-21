Каждая культура имеет свои особые даты, которые символизируют начало нового этапа жизни. Для еврейского народа таким событием является Рош ха-Шана.

Это праздник, символизирующий наступление нового года и время духовного обновления. В 2025 году Рош ха-Шана будет праздноваться с 22 по 24 сентября. Подробнее о празднике и его традициях – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Chabad.org.

Рош ха-Шана 2025: что это за праздник и кто его празднует?

Рош ха-Шана – еврейский новый год и один из главных праздников иудаизма. Традиционно его отмечают в начале месяца Тишрей по еврейскому календарю, что обычно приходится на сентябрь или октябрь. В отличие от светских новогодних празднований, Рош ха-Шана имеет глубокий духовный смысл, ведь открывает период Дней Трепета или Дней Страха, которые завершаются Йом Кипуром – Днем Искупления.

В это время евреи подводят итоги года, вспоминают все, что произошло с ними за последние 365 дней, думают о своих поступках и исправлении ошибок. По еврейской традиции, именно в эти дни судьба человека решается на грядущий год, а потому молитвы, покаяния и добрые дела приобретают особую силу.

Рош ха-Шана евреи празднуют во всем мире, в частности в Украине. Даже во время полномасштабного вторжения верующие из-за рубежа отправляются в паломничество в Умань.

Заметим, что именно в этом украинском городе располагается могила Рабби Праведного Нахмана из Брацлава (Ребе Нахмана) – выдающегося основателя брацлавского хасидизма, жившего в конце XVIII – начале XIX века. Перед своей смертью мужчина завещал своим последователям ежегодно посещать место его захоронения. Так, Умань стала центром паломничества хасидов.

Рош ха-Шана 2025 / Коллаж LifeStyle24

Традиции Рош ха-Шана