Содержит 50 символов: какая самая длинная фамилия в Украине и кто ее владелец

В Украине официально зарегистрирована самая длинная фамилия, которая состоит из рекордного количества букв. Эта необычная фамилия вызывает удивление не только из-за своей длины, но и из-за сложности произношения.

По данным реестров, его носитель проживает в одной из областей Украины и с гордостью носит свое уникальное родовое имя. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Т1 Новости.

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Какая самая длинная фамилия в Украине: кто ее имеет

Житель Тернополя имеет одни из самых длинных имен и фамилий в Украине. Мужчина принял важное решение сознательно и даже жалеет о том, что не сделал этого раньше. Он меняет свои паспортные данные с 2010 года. Его фамилия и имя звучат так: Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко.

Эти варианты фамилии мужчина придумал благодаря Википедии. Что интересно, тернополянин хотел, чтобы его паспортные данные были еще длиннее. Однако в реестре пока наибольшее количество символов – 50 штук вместе с дефисами.

По словам мужчины, друзья уже привыкли к его необычным паспортным данным, однако часто сокращают их. Так, тернополянина называют Доброником или Добронивогневладиславом. Мужчина заверил, что изменение имени и фамилии стало для него способом продемонстрировать свое право на собственный выбор. Дело в том, что в прошлом родители лишили его такой возможности, а иногда пытаются влиять и сейчас. В то же время как отметил мужчина, никаких трудностей с банковскими учреждениями из-за длинного имени и фамилии он не имеет.

Украинские фамилии / Фото Freepik

Какая самая распространенная фамилия в Украине

Родовое имя Мельник считается самым распространенным в Украине. Его имеют 107 878 тысяч человек, которые живут во всех областях нашей страны. Однако преимущественно они проживают на западных территориях, хотя их можно встретить в восточных регионах Украины. Так, владельцы этой фамилии в основном живут в Киевской, Винницкой и Львовской областях.

Что интересно, родовое имя Мельник происходит от древней профессии мельника – человека, который занимался переработкой зерна в муку. Мельничное дело было распространенным занятием в древности, поэтому многие семьи получали подобные фамилии, которые со временем закрепились на всей территории Украины.