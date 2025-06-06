Рейтинг самых редких в Украине: подборка фамилий, которые почти невозможно услышать

В Украине можно услышать сотни тысяч уникальных фамилий, каждая из которых является отражением истории, культуры и языка нашего народа. Некоторые родовые имена часто содержат символизм и глубокий смысл и имеют необычное звучание.

LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" подготовил подборку редких украинских фамилий. Известно, что количество их носителей достигает менее 100 человек, живущих в Украине.

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Подборка самых редких фамилий в Украине

Многие украинцы интересуются собственным происхождением, в частности корнями своих фамилий. Ведь родовые имена могут довольно много рассказать о предках. В древности фамилии часто образовывали на основе профессии, места жительства, черт характера и особенностей внешности человека. Впрочем, немало родовых имен нельзя назвать распространенными в Украине. Среди самых редких украинских фамилий:

Безгрешный – 3 носителя;

Листопаденко – 3 носителя;

Афендик – 4 носителя;

Базика – 4 носителя;

Добрийдень – 4 носителя;

Рильнык – 7 носителей;

Пирникоза – 13 носителей;

Поцелуй – 17 носителей;

Загубигорилка – 19 носителей;

Безмозглый – 20 носителей;

Добрыйвечер – 21 носитель;

Бандера – 22 носителя;

Палюлюлька – 22 носителя;

Загубинога – 23 носителя;

Убийсобака – 28 носителей;

Бедняжка – 35 носителей;

Ангел – 36 носителей;

Горчица – 36 носителей;

Куропась – 38 носителей;

Гадюка – 39 носителей;

Река – 40 носителей;

Деньдобрый – 46 носителей;

Обойдихата – 47 носителей;

Золотко – 50 носителей;

Ляля – 51 носитель;

Лжец – 73 носителя;

Воин – 74 носителя;

Вирвикаша – 75 носителей;

Печиборщ – 77 носителей;

Пиво – 79 носителей;

Непийпиво – 79 носителей;

Зеркаль – 79 носителей;

Недайборщ – 92 носителя.

Самые редкие украинские фамилии / Фото Freepik

Какие фамилии возникли в давние времена

На украинские корни предков могут указывать особые суффиксы фамилий. Именно они отражают традиции и обычаи наших предков в древности. Самыми распространенными среди суффиксов являются: -енко, -ук, -юк, -ак, а также -ский, -цкий и -зкий.

В то же время украинское происхождение имеют родовые имена с суффиксами -ак и -як, которые встречаются в основном на Западе Украины. Например, Ермак, Приймак, Сторчак, Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк, Шестак, Щербак и Ярмак.