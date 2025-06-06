Рейтинг самых редких в Украине: подборка фамилий, которые почти невозможно услышать
- В Украине существуют редкие фамилии, носители которых составляют менее 100 человек.
Например: Безгрешный, Листопаденко, Афендик, Базика.
В Украине можно услышать сотни тысяч уникальных фамилий, каждая из которых является отражением истории, культуры и языка нашего народа. Некоторые родовые имена часто содержат символизм и глубокий смысл и имеют необычное звучание.
LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" подготовил подборку редких украинских фамилий. Известно, что количество их носителей достигает менее 100 человек, живущих в Украине.
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Подборка самых редких фамилий в Украине
Многие украинцы интересуются собственным происхождением, в частности корнями своих фамилий. Ведь родовые имена могут довольно много рассказать о предках. В древности фамилии часто образовывали на основе профессии, места жительства, черт характера и особенностей внешности человека. Впрочем, немало родовых имен нельзя назвать распространенными в Украине. Среди самых редких украинских фамилий:
- Безгрешный – 3 носителя;
- Листопаденко – 3 носителя;
- Афендик – 4 носителя;
- Базика – 4 носителя;
- Добрийдень – 4 носителя;
- Рильнык – 7 носителей;
- Пирникоза – 13 носителей;
- Поцелуй – 17 носителей;
- Загубигорилка – 19 носителей;
- Безмозглый – 20 носителей;
- Добрыйвечер – 21 носитель;
- Бандера – 22 носителя;
- Палюлюлька – 22 носителя;
- Загубинога – 23 носителя;
- Убийсобака – 28 носителей;
- Бедняжка – 35 носителей;
- Ангел – 36 носителей;
- Горчица – 36 носителей;
- Куропась – 38 носителей;
- Гадюка – 39 носителей;
- Река – 40 носителей;
- Деньдобрый – 46 носителей;
- Обойдихата – 47 носителей;
- Золотко – 50 носителей;
- Ляля – 51 носитель;
- Лжец – 73 носителя;
- Воин – 74 носителя;
- Вирвикаша – 75 носителей;
- Печиборщ – 77 носителей;
- Пиво – 79 носителей;
- Непийпиво – 79 носителей;
- Зеркаль – 79 носителей;
- Недайборщ – 92 носителя.
Какие фамилии возникли в давние времена
На украинские корни предков могут указывать особые суффиксы фамилий. Именно они отражают традиции и обычаи наших предков в древности. Самыми распространенными среди суффиксов являются: -енко, -ук, -юк, -ак, а также -ский, -цкий и -зкий.
В то же время украинское происхождение имеют родовые имена с суффиксами -ак и -як, которые встречаются в основном на Западе Украины. Например, Ермак, Приймак, Сторчак, Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк, Шестак, Щербак и Ярмак.