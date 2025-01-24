Как назвать девочку в древнеукраинском стиле в 2025 году: подборка старинных имен

Украинские имена имеют глубокие корни, уходящие в древние времена. Многие родители интересуются старинными вариантами, стремясь сохранить связь с традициями и обычаями родной страны.

Эти имена нередко содержат важный смысл и отражают определенные черты характера своих носителей. Как назвать девочку в древнеукраинском стиле в 2025 году – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как звать.

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Подборка старинных женских имен

Богдана

Это имя образовано от мужского варианта Богдан и означает "Богом данная". В древности так часто называли долгожданных детей, которые получали много любви от своих родителей. Представительницы этого имени имеют внутренний стержень, поэтому могут легко отстоять собственные принципы. Богданы притягивают к себе людей, из-за чего круг общения таких женщин всегда большой.

Юстина

Такое имя имеет несколько версий происхождения: первая – от мужского имени Юстус, вторая – с латинского языка, где переводится как "справедливая". Юстины отличаются умом, порядочностью и мудростью, из-за чего они имеют большой круг общения. Женщины с таким именем имеют развитую интуицию, что помогает им при решении проблем.

Варвара

По одной из версий, имя Варвара имеет древнегреческое происхождение и означает "варварка" или "чужестранка". В древности так называли целеустремленных лидеров, которые могли повести за собой людей. Обладательницы этого имени – решительные и смелые. Они любят планировать свое будущее и получать новые знания и навыки, которыми потом делятся с другими людьми.

Как назвать дочь в древнеукраинском стиле / Фото Freepik

Божена

Это имя имеет старославянское происхождение и трактуется как "благословенная" или "одаренная Богом". Такие женщины отличаются свободолюбием и стремлением к победе. Божены любят соревноваться и демонстрировать свое превосходство. Представительницы этого имени имеют хорошие организаторские способности, поэтому легко получают высокие должности на работе.

Златослава

Это имя имеет славянское происхождение и состоит из двух слов "злат", что означает "золотой", и "слав", которое трактуется как "слава". Златослава также переводится как "величественная" и "прославленная". В древности так называли девушек, которые происходили из состоятельных семей. В современном мире представительницы этого имени имеют лидерские качества, поэтому легко руководят командой и становятся хорошими руководителями.

Как еще можно назвать дочь в древнем стиле

Виринея;

Вирляна;

Агафья;

Акилина;

Глафира;

Евдокия;

Анисия;

Бажана;

Богуслава;

Теодосия;

Тереса;

Феврония;

Фекла;

Цвитана;

Евстахия;

Жадана;

Звенислава;

Зинаида;

Мальва;

Орина;

Орыся;

Любомира;

Мавка;

Стефания;

Таисия;

Текля;

Параскева;

Соломия;

Зиновия;

Зореслава;

Лада;

Лыбедь;

Теодора;

Пелагея;

Рада.

В древности эти имена отражали характер человека и его социальный статус. В современном мире такие варианты используют родители, которые уважают украинские традиции и историю.